https://ria.ru/20220726/novobrantsy-1804927961.html

NYT: боевой дух украинской армии падает из-за новобранцев

NYT: боевой дух украинской армии падает из-за новобранцев - РИА Новости, 26.07.2022

NYT: боевой дух украинской армии падает из-за новобранцев

Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T07:44

2022-07-26T07:44

2022-07-26T07:49

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.Украинцы все больше недовольны тем, что выдача повесток, особенно на улицах, является "тайной и произвольной", пишет издание. Несмотря на заявления выдающих повестки военных о том, что они набирают только желающих, население все больше жалуется, что "они нарушают законы правительства, а также иногда призывают нежелающих, отказывая тем, кто хочет".По словам члена украинской территориальной обороны, есть множество людей, у которых "много мотивации и способностей, которые хотят вступить в армию сейчас, но они их не берут".О том, что набор тех, кто не хотел идти на фронт, понижает боевой дух в украинских войсках, заявляют и украинские командиры, и высокопоставленные военные. Издание также отмечает, что в районах, находящихся вблизи границы с Россией, в том числе в Харькове, некоторые отказываются служить в украинских войсках из-за поддержки РФ. "Они говорят: "Я не хочу служить! Украина даже не реальная страна!" - рассказал газете выдающий повестки офицер.Кроме того, издание пишет, что "чувство единства трещит по швам" также из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности среди неподготовленных новобранцев. "Нас некому заменить. Слишком мало людей", - рассказал участвующий в боевых действиях фермер, отметив, что это "сложно психологически".Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в регионах, ближайших к зоне боевых действий, задерживаются мужчины всех возрастов, сообщило ранее Минобороны России. Как рассказали ранее РИА Новости российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках, обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег, чтобы откупиться в условиях достаточно высоких цен на эти услуги - комиссоваться стоит от 5 тысяч долларов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220712/dukh-1801849740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, в мире