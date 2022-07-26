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Демографы спрогнозировали численность населения России к концу XXI века - РИА Новости, 26.07.2022
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Демографы спрогнозировали численность населения России к концу XXI века
Демографы спрогнозировали численность населения России к концу XXI века - РИА Новости, 26.07.2022
Демографы спрогнозировали численность населения России к концу XXI века
Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 до 216,7 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на исследование демографов Высшей школы... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:56
2022-07-26T15:03
общество
россия
оон
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 до 216,7 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на исследование демографов Высшей школы экономики.Уточняется, что такой прогноз оказался оптимистичнее сделанного ООН в 2019 году, несмотря на последствия пандемии. Всего ученые разработали 30 сценариев развития событий, девять из которых предполагают рост населения до 160 миллионов человек и выше. Еще в пяти вариантах показатель останется на уровне 146-156 миллионов человек, а в остальных 16 сценариях предусматривается его сокращение ниже 140 миллионов. При этом в 11 из худших вариантов речь идет о спаде до отметки ниже 120 миллионов."Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих", — пояснили авторы исследования.Наиболее вероятным сценарием, по мнению демографов, считается снижение численности населения России к концу XXI века до 137,5 миллиона человек. При этом естественная убыль населения составит 353 тысячи в год, а ежегодный миграционный приток — порядка 245 тысяч.
https://radiosputnik.ria.ru/20220408/rosstat-1782550779.html
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общество, россия, оон, высшая школа экономики (вшэ)
11:56 26.07.2022 (обновлено: 15:03 26.07.2022)
 
Демографы спрогнозировали численность населения России к концу XXI века

Демографы из ВШЭ спрогнозировали рост населения России до 216 миллионов к концу XXI века

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка в Парке Горького в Москве
Девушка в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 до 216,7 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на исследование демографов Высшей школы экономики.
Уточняется, что такой прогноз оказался оптимистичнее сделанного ООН в 2019 году, несмотря на последствия пандемии. Всего ученые разработали 30 сценариев развития событий, девять из которых предполагают рост населения до 160 миллионов человек и выше. Еще в пяти вариантах показатель останется на уровне 146-156 миллионов человек, а в остальных 16 сценариях предусматривается его сокращение ниже 140 миллионов. При этом в 11 из худших вариантов речь идет о спаде до отметки ниже 120 миллионов.
"Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих", — пояснили авторы исследования.
Наиболее вероятным сценарием, по мнению демографов, считается снижение численности населения России к концу XXI века до 137,5 миллиона человек. При этом естественная убыль населения составит 353 тысячи в год, а ежегодный миграционный приток — порядка 245 тысяч.
Горожане и туристы на набережной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 16:07В России
Названа предварительная численность населения России
 
ОбществоРоссияООНВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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