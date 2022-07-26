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Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ"
Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 26.07.2022
Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ"
Молодые российские дизайнеры представят коллекции на фестивале "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:10
2022-07-26T16:10
2022-07-26T16:10
культура
новости культуры
черное море
россия
российский экологический оператор
домодедово (аэропорт)
мода
фестиваль "таврида — арт"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Молодые российские дизайнеры представят коллекции на фестивале "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба. Модное шоу пройдет на территории строительства Университета креативных индустрий – будущего круглогодичного образовательного центра. Он откроется в 2023 году.Концепция показа – "В отражении мира". Подиум сделают зеркальным. В нем будет отражаться бухта Капсель. Также при оформлении используют цветные порталы, проход моделей через них символизирует изменение человека на протяжении жизни.Пять дизайнеров выбрали в арт-школе моды, которая прошла на площадке кластера, остальных — через кастинг-платформу и среди заявок участников фестиваля."Кто-то из них только начинает свою карьеру, у кого-то уже есть свой бренд, но все они показывают, что индустрия моды в России продолжает развиваться", — поясняет Данилова.На подиуме также представят десять образов, созданных участниками арт-школ экологии и индустрии моды в сотрудничестве с ППК "Российский экологический оператор". Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа в Крыму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, черное море, россия, российский экологический оператор, домодедово (аэропорт), мода, фестиваль "таврида — арт", стиль жизни, республика крым
Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ"
Молодые российские дизайнеры покажут коллекции на смотре "Таврида.АРТ" на стройплощадке
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Молодые российские дизайнеры представят коллекции на фестивале "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба.
Модное шоу пройдет на территории строительства Университета креативных индустрий – будущего круглогодичного образовательного центра. Он откроется в 2023 году.
Концепция показа – "В отражении мира". Подиум сделают зеркальным. В нем будет отражаться бухта Капсель. Также при оформлении используют цветные порталы, проход моделей через них символизирует изменение человека на протяжении жизни.
"Это будет один из самых необычных показов по своему формату за всю историю "Таврида.АРТ". Мы уже организовывали шоу на берегу Черного моря и в пассажирском терминале Домодедово, а теперь перед нами новый вызов – показ на действующей строительной площадке", — говорит Виктория Данилова, продюсер фестиваля моды.
Пять дизайнеров выбрали в арт-школе моды, которая прошла на площадке кластера, остальных — через кастинг-платформу и среди заявок участников фестиваля.
"Кто-то из них только начинает свою карьеру, у кого-то уже есть свой бренд, но все они показывают, что индустрия моды в России продолжает развиваться", — поясняет Данилова.
На подиуме также представят десять образов, созданных участниками арт-школ экологии и индустрии моды в сотрудничестве с ППК "Российский экологический оператор".
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа в Крыму.