https://ria.ru/20220726/moda-1805097762.html

Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ"

Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 26.07.2022

Показы молодых российских дизайнеров пройдут на фестивале "Таврида.АРТ"

Молодые российские дизайнеры представят коллекции на фестивале "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

культура

новости культуры

черное море

россия

российский экологический оператор

домодедово (аэропорт)

мода

фестиваль "таврида — арт"

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Молодые российские дизайнеры представят коллекции на фестивале "Таврида.АРТ", сообщает пресс-служба. Модное шоу пройдет на территории строительства Университета креативных индустрий – будущего круглогодичного образовательного центра. Он откроется в 2023 году.Концепция показа – "В отражении мира". Подиум сделают зеркальным. В нем будет отражаться бухта Капсель. Также при оформлении используют цветные порталы, проход моделей через них символизирует изменение человека на протяжении жизни.Пять дизайнеров выбрали в арт-школе моды, которая прошла на площадке кластера, остальных — через кастинг-платформу и среди заявок участников фестиваля."Кто-то из них только начинает свою карьеру, у кого-то уже есть свой бренд, но все они показывают, что индустрия моды в России продолжает развиваться", — поясняет Данилова.На подиуме также представят десять образов, созданных участниками арт-школ экологии и индустрии моды в сотрудничестве с ППК "Российский экологический оператор". Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа в Крыму.

https://ria.ru/20220726/eyfman-1804855884.html

черное море

россия

республика крым

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, черное море, россия, российский экологический оператор, домодедово (аэропорт), мода, фестиваль "таврида — арт", стиль жизни, республика крым