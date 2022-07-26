https://ria.ru/20220726/migratsiya-1805106727.html

Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции

Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции - РИА Новости, 26.07.2022

Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции

Необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:10

2022-07-26T16:22

общество

россия

донбасс

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."...Нужно формировать полноценный междведомственный реестр данных в сфере миграции. О чем мы неоднократно говорили. Тут у нас тоже не все благополучно", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев отметил, что "без такого реестра эффективная работа просто невозможна, потому что нужно видеть реальное количество людей, причем не только по тематике Донбасса и Украины, но и в целом по всем вопросам".Он также обратил внимание на то, что ряд правовых, организационных вопросов требуют дальнейшей проработки."В том числе по дополнительным видам помощи, по назначению пособий, социальных выплат, по детям, по детским дошкольным учреждениям, по школам - все это должно быть в зоне особого внимания. Ну и медицина, вне всякого сомнения", - сказал он.

https://ria.ru/20220726/bezhentsy-1805108000.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802580619.html

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Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, украина, дмитрий медведев