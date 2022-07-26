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Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции - РИА Новости, 26.07.2022
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Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции
Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции - РИА Новости, 26.07.2022
Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции
Необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:10
2022-07-26T16:22
общество
россия
донбасс
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."...Нужно формировать полноценный междведомственный реестр данных в сфере миграции. О чем мы неоднократно говорили. Тут у нас тоже не все благополучно", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Медведев отметил, что "без такого реестра эффективная работа просто невозможна, потому что нужно видеть реальное количество людей, причем не только по тематике Донбасса и Украины, но и в целом по всем вопросам".Он также обратил внимание на то, что ряд правовых, организационных вопросов требуют дальнейшей проработки."В том числе по дополнительным видам помощи, по назначению пособий, социальных выплат, по детям, по детским дошкольным учреждениям, по школам - все это должно быть в зоне особого внимания. Ну и медицина, вне всякого сомнения", - сказал он.
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общество, россия, донбасс, украина, дмитрий медведев
16:10 26.07.2022 (обновлено: 16:22 26.07.2022)
 
Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции

Зампред Совбеза Медведев призвал сформировать межведомственный реестр данных о миграции

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо сформировать полноценный межведомственный реестр данных в сфере миграции, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"...Нужно формировать полноценный междведомственный реестр данных в сфере миграции. О чем мы неоднократно говорили. Тут у нас тоже не все благополучно", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины
Медведев отметил, что "без такого реестра эффективная работа просто невозможна, потому что нужно видеть реальное количество людей, причем не только по тематике Донбасса и Украины, но и в целом по всем вопросам".
Он также обратил внимание на то, что ряд правовых, организационных вопросов требуют дальнейшей проработки.
"В том числе по дополнительным видам помощи, по назначению пособий, социальных выплат, по детям, по детским дошкольным учреждениям, по школам - все это должно быть в зоне особого внимания. Ну и медицина, вне всякого сомнения", - сказал он.
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