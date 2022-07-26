https://ria.ru/20220726/maski-1805026572.html

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски людям из групп риска

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски людям из групп риска - РИА Новости, 26.07.2022

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски людям из групп риска

Рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:24

2022-07-26T13:24

2022-07-26T13:29

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах сохраняется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств", - говорится в сообщении.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявлено более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 47 человек.

https://ria.ru/20200923/maski-1577650917.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)