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Москву накрыл мощный ливень с грозой - РИА Новости, 26.07.2022
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Москву накрыл мощный ливень с грозой
Москву накрыл мощный ливень с грозой - РИА Новости, 26.07.2022
Москву накрыл мощный ливень с грозой
Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:20
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происшествия
москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости.В небе над столицей видны молнии, гремит гром, во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра, дождь стеной, ухудшилась видимость.
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происшествия, москва
16:20 26.07.2022
 
Москву накрыл мощный ливень с грозой

В Москве начался мощный ливень с громом, молниями и сильными порывами ветра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над столицей видны молнии, гремит гром, во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра, дождь стеной, ухудшилась видимость.
 
ПроисшествияМосква
 
 
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