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Москву накрыл мощный ливень с грозой
Москву накрыл мощный ливень с грозой - РИА Новости, 26.07.2022
Москву накрыл мощный ливень с грозой
Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:20
2022-07-26T16:20
2022-07-26T16:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости.В небе над столицей видны молнии, гремит гром, во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра, дождь стеной, ухудшилась видимость.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москву накрыл мощный ливень с грозой
В Москве начался мощный ливень с громом, молниями и сильными порывами ветра
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Москву накрыл сильный ливень с грозой, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над столицей видны молнии, гремит гром, во многих районах города отмечаются сильные порывы ветра, дождь стеной, ухудшилась видимость.