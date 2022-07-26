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В Приморье выделили 1,8 миллиарда рублей на лекарства для льготников - РИА Новости, 26.07.2022
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В Приморье выделили 1,8 миллиарда рублей на лекарства для льготников
В Приморье выделили 1,8 миллиарда рублей на лекарства для льготников - РИА Новости, 26.07.2022
В Приморье выделили 1,8 миллиарда рублей на лекарства для льготников
Рекордные 1,8 миллиарда рублей направлено в этом году из бюджета Приморья на обеспечение льготников лекарствами, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:21
2022-07-26T11:21
общество
приморский край
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Рекордные 1,8 миллиарда рублей направлено в этом году из бюджета Приморья на обеспечение льготников лекарствами, сообщает краевое правительство."В 2022 году на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами в бюджете Приморского края предусмотрена рекордная сумма – 1,8 миллиарда рублей. Все закупочные процедуры уже состоялись. За последние пять лет финансирование на эти цели выросло в два раза", - говорится в сообщении.По информации регионального министерства здравоохранения, за счет федерального бюджета помощь получают инвалиды, которым положено бесплатное лекарственное обеспечение. В Приморье на сегодняшний день проживают более 122 тысяч таких граждан. С 1 февраля средний рецепт на одного такого приморца составляет от 1600 до 1800 рублей, как правило, выписываются от одного до пяти рецептов на человека. В этом году 35 651 человек выбрал получение медикаментов.За счет краевых средств поддержка оказывается гражданам, которые не являются инвалидами, но страдают социально значимыми заболеваниями и нуждаются в обеспечении медикаментами, – преимущественно это пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов, пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, туберкулезом. С 2018 года финансирование на обеспечение таких приморцев лекарствами выросло в два раза."Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в стране и регионах реализуется в рамках программы государственных гарантий в соответствии с утвержденным списком жизненно важных лекарственных препаратов. Любая система здравоохранения имеет определенный объем финансирования, и все госгарантии осуществляются в пределах этого финансирования", – приводятся слова главы регионального минздрава Анастасии Худченко.Также министр отметила, что до конца текущего года все медучреждения перейдут на систему электронного рецепта в рамках реализации программы "Цифрового контура" нацпроекта "Здравоохранение". Также власти уточняют, что запас лекарств для льготных категорий граждан составляет от шести до восьми месяцев по разным категориям, по некоторым лекарствам – до года."Иногда случается временный дефицит из-за того, что закупка не состоялась, поскольку никто не вышел на аукцион или поставщик нарушает свои обязательства. Но это редкие единичные случаи, которые контролируются минздравом в ручном режиме. Мы всегда стараемся в самые короткие сроки обеспечить пациента нужным препаратом или аналогом", – пояснила Худченко.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20220616/insulin-1795950342.html
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780330622.html
https://ria.ru/20220118/lgoty-1768318068.html
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общество, приморский край, здоровье - общество
11:21 26.07.2022
 
В Приморье выделили 1,8 миллиарда рублей на лекарства для льготников

В Приморье выделили рекордные 1,8 миллиарда рублей на обеспечение льготников лекарствами

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Рекордные 1,8 миллиарда рублей направлено в этом году из бюджета Приморья на обеспечение льготников лекарствами, сообщает краевое правительство.
"В 2022 году на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами в бюджете Приморского края предусмотрена рекордная сумма – 1,8 миллиарда рублей. Все закупочные процедуры уже состоялись. За последние пять лет финансирование на эти цели выросло в два раза", - говорится в сообщении.
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По информации регионального министерства здравоохранения, за счет федерального бюджета помощь получают инвалиды, которым положено бесплатное лекарственное обеспечение. В Приморье на сегодняшний день проживают более 122 тысяч таких граждан. С 1 февраля средний рецепт на одного такого приморца составляет от 1600 до 1800 рублей, как правило, выписываются от одного до пяти рецептов на человека. В этом году 35 651 человек выбрал получение медикаментов.
За счет краевых средств поддержка оказывается гражданам, которые не являются инвалидами, но страдают социально значимыми заболеваниями и нуждаются в обеспечении медикаментами, – преимущественно это пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов, пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, туберкулезом. С 2018 года финансирование на обеспечение таких приморцев лекарствами выросло в два раза.
"Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в стране и регионах реализуется в рамках программы государственных гарантий в соответствии с утвержденным списком жизненно важных лекарственных препаратов. Любая система здравоохранения имеет определенный объем финансирования, и все госгарантии осуществляются в пределах этого финансирования", – приводятся слова главы регионального минздрава Анастасии Худченко.
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Также министр отметила, что до конца текущего года все медучреждения перейдут на систему электронного рецепта в рамках реализации программы "Цифрового контура" нацпроекта "Здравоохранение". Также власти уточняют, что запас лекарств для льготных категорий граждан составляет от шести до восьми месяцев по разным категориям, по некоторым лекарствам – до года.
"Иногда случается временный дефицит из-за того, что закупка не состоялась, поскольку никто не вышел на аукцион или поставщик нарушает свои обязательства. Но это редкие единичные случаи, которые контролируются минздравом в ручном режиме. Мы всегда стараемся в самые короткие сроки обеспечить пациента нужным препаратом или аналогом", – пояснила Худченко.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
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