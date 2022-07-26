https://ria.ru/20220726/lechenie-1805098699.html
В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение
В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение - РИА Новости, 26.07.2022
В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение
Пациентам с редкими заболеваниями могут продлить возможность лечения в медучреждениях Московской области до 21 года, на сегодняшний день они могут проходить... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:45
2022-07-26T15:45
2022-07-26T15:45
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московская областная дума
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пациентам с редкими заболеваниями могут продлить возможность лечения в медучреждениях Московской области до 21 года, на сегодняшний день они могут проходить лечение до 18 лет, сообщили в пресс-службе Мособлдумы."В настоящее время в Подмосковье официально зарегистрировано 1072 пациента, страдающих редкими заболеваниями, из них 412 - дети. На сегодняшний день они могут проходить лечение в медучреждениях до 18 лет, планируем продление этой возможности до достижения ими 21 года. На обеспечение пациентов лекарственными препаратами в региональном бюджете в этом году предусмотрено 1,18 миллиардов рублей", - приводят в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева на круглом столе, посвящённом организации медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что на заседании также обсуждались вопросы маршрутизации орфанных пациентов в Подмосковье – этим занимаются специалисты Центра орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Заведующая Центром Елена Проскурина привела данные, что всего на учёте в ЦОЗе 1611 пациентов – 1189 взрослых и 422 ребёнка.По итогам круглого стола планируется подготовить проект закона Московской области, предусматривающий предоставление права пациентам по отдельным заболеваниям продолжать наблюдаться и лечиться до 21 года в организациях здравоохранения, где они проходили лечение до 18 лет. В том числе предусмотреть механизм преемственности медицинской помощи и лекарственного обеспечения при переходе пациента из детской возрастной группы во взрослую, в том числе для детей, получающих лекарственную терапию за счет средств фонда "Круг добра". А также рассмотреть возможность оказания некоторых видов медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями в условиях стационара на дому - ферментозаместительная терапия и прочее, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220722/onkoteranostika-1804231524.html
https://ria.ru/20220722/oborudovanie-1804238662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пациентам с редкими заболеваниями могут продлить возможность лечения в медучреждениях Московской области до 21 года, на сегодняшний день они могут проходить лечение до 18 лет, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
"В настоящее время в Подмосковье
официально зарегистрировано 1072 пациента, страдающих редкими заболеваниями, из них 412 - дети. На сегодняшний день они могут проходить лечение в медучреждениях до 18 лет, планируем продление этой возможности до достижения ими 21 года. На обеспечение пациентов лекарственными препаратами в региональном бюджете в этом году предусмотрено 1,18 миллиардов рублей", - приводят в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы
по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева на круглом столе, посвящённом организации медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями.
Отмечается, что на заседании также обсуждались вопросы маршрутизации орфанных пациентов в Подмосковье – этим занимаются специалисты Центра орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Заведующая Центром Елена Проскурина привела данные, что всего на учёте в ЦОЗе 1611 пациентов – 1189 взрослых и 422 ребёнка.
По итогам круглого стола планируется подготовить проект закона Московской области, предусматривающий предоставление права пациентам по отдельным заболеваниям продолжать наблюдаться и лечиться до 21 года в организациях здравоохранения, где они проходили лечение до 18 лет. В том числе предусмотреть механизм преемственности медицинской помощи и лекарственного обеспечения при переходе пациента из детской возрастной группы во взрослую, в том числе для детей, получающих лекарственную терапию за счет средств фонда "Круг добра". А также рассмотреть возможность оказания некоторых видов медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями в условиях стационара на дому - ферментозаместительная терапия и прочее, добавили в пресс-службе.