https://ria.ru/20220726/lechenie-1805098699.html

В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение

В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение - РИА Новости, 26.07.2022

В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение

Пациентам с редкими заболеваниями могут продлить возможность лечения в медучреждениях Московской области до 21 года, на сегодняшний день они могут проходить... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:45

2022-07-26T15:45

2022-07-26T15:45

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пациентам с редкими заболеваниями могут продлить возможность лечения в медучреждениях Московской области до 21 года, на сегодняшний день они могут проходить лечение до 18 лет, сообщили в пресс-службе Мособлдумы."В настоящее время в Подмосковье официально зарегистрировано 1072 пациента, страдающих редкими заболеваниями, из них 412 - дети. На сегодняшний день они могут проходить лечение в медучреждениях до 18 лет, планируем продление этой возможности до достижения ими 21 года. На обеспечение пациентов лекарственными препаратами в региональном бюджете в этом году предусмотрено 1,18 миллиардов рублей", - приводят в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева на круглом столе, посвящённом организации медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями.Отмечается, что на заседании также обсуждались вопросы маршрутизации орфанных пациентов в Подмосковье – этим занимаются специалисты Центра орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Заведующая Центром Елена Проскурина привела данные, что всего на учёте в ЦОЗе 1611 пациентов – 1189 взрослых и 422 ребёнка.По итогам круглого стола планируется подготовить проект закона Московской области, предусматривающий предоставление права пациентам по отдельным заболеваниям продолжать наблюдаться и лечиться до 21 года в организациях здравоохранения, где они проходили лечение до 18 лет. В том числе предусмотреть механизм преемственности медицинской помощи и лекарственного обеспечения при переходе пациента из детской возрастной группы во взрослую, в том числе для детей, получающих лекарственную терапию за счет средств фонда "Круг добра". А также рассмотреть возможность оказания некоторых видов медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями в условиях стационара на дому - ферментозаместительная терапия и прочее, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220722/onkoteranostika-1804231524.html

https://ria.ru/20220722/oborudovanie-1804238662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество