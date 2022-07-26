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Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой - РИА Новости, 26.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220726/lazarev-1805091656.html
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой - РИА Новости, 26.07.2022
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой
Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:31
2022-07-26T15:31
шоубиз
знаменитости
сергей лазарев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать выход нового клипа "Танцуй", который можно будет увидеть 28 июля.Мнения поклонников разделились.Другие пользователи не оценили кадр.Ранее Шэрон Стоун снялась топлес в 64 года.
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знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
15:31 26.07.2022
 
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой

Певец Сергей Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой из нового клипа

© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать выход нового клипа "Танцуй", который можно будет увидеть 28 июля.

"Хотел выложить тизер, но решил, что выложу эту фотографию… Интригующе?" – спросил артист.

Мнения поклонников разделились.

"Все, кому нет 18 лет, покиньте чат", "Горячо!", "Чувствую, это будет очень красиво", – написали в комментариях.

Другие пользователи не оценили кадр.

"Ну, не лучшее фото – носки, трусы и никакой эмоции у обоих", "Интрига будет, если это фото окажется не из клипа", – заметили подписчики.

Ранее Шэрон Стоун снялась топлес в 64 года.
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