https://ria.ru/20220726/lazarev-1805091656.html
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой - РИА Новости, 26.07.2022
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой
Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:31
2022-07-26T15:31
2022-07-26T15:31
шоубиз
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сергей лазарев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать выход нового клипа "Танцуй", который можно будет увидеть 28 июля.Мнения поклонников разделились.Другие пользователи не оценили кадр.Ранее Шэрон Стоун снялась топлес в 64 года.
https://ria.ru/20220726/varnava-1804940886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой
Певец Сергей Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой из нового клипа