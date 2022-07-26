https://ria.ru/20220726/lazarev-1805091656.html

Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой

Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой - РИА Новости, 26.07.2022

Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото с девушкой

Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:31

2022-07-26T15:31

2022-07-26T15:31

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сергей Лазарев поделился с поклонниками пикантным кадром: на нем обнаженный певец обнимает девушку, накрывшись одеялом. Таким образом он решил анонсировать выход нового клипа "Танцуй", который можно будет увидеть 28 июля.Мнения поклонников разделились.Другие пользователи не оценили кадр.Ранее Шэрон Стоун снялась топлес в 64 года.

https://ria.ru/20220726/varnava-1804940886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей лазарев, шоу-бизнес