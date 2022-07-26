https://ria.ru/20220726/kredit-1805207415.html

Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов

Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.07.2022

Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов

Украина планирует добиться договоренности с МВФ о кредитной программе на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T23:02

2022-07-26T23:02

2022-07-26T23:02

экономика

украина

мвф

нацбанк украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина планирует добиться договоренности с МВФ о кредитной программе на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины Кирилл Шевченко.По словам главы банка, он надеется, что программа начнет действовать в 2022 году.Шевченко добавил, что он также рассчитывает достичь соглашения о своп-линии с Банком Англии "в течение нескольких недель".В марте Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220713/mvf-1802229225.html

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экономика, украина, мвф, нацбанк украины