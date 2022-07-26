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Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.07.2022
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Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов
Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.07.2022
Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов
Украина планирует добиться договоренности с МВФ о кредитной программе на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:02
2022-07-26T23:02
экономика
украина
мвф
нацбанк украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина планирует добиться договоренности с МВФ о кредитной программе на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины Кирилл Шевченко.По словам главы банка, он надеется, что программа начнет действовать в 2022 году.Шевченко добавил, что он также рассчитывает достичь соглашения о своп-линии с Банком Англии "в течение нескольких недель".В марте Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов.
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экономика, украина, мвф, нацбанк украины
23:02 26.07.2022
 
Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов

Украина хочет договориться с МВФ о кредите на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина планирует добиться договоренности с МВФ о кредитной программе на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины Кирилл Шевченко.
"Киев уже предоставил МВФ запрос... и теперь проводит консультации о новом финансировании, в рамках которого, как он надеется, будет предоставлено до 20 миллиардов долларов в течение двух или трех лет в форме соглашения о резервном кредитовании или механизма расширенного финансирования", - говорится в сообщении агентства Рейтер, интервью которому дал Шевченко.
По словам главы банка, он надеется, что программа начнет действовать в 2022 году.
Шевченко добавил, что он также рассчитывает достичь соглашения о своп-линии с Банком Англии "в течение нескольких недель".
В марте Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 16:10
МВФ призвал страны ужесточить монетарную политику для обуздания инфляции
 
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