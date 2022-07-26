Украина планирует договориться с МВФ о кредите до 20 миллиардов долларов
Украина хочет договориться с МВФ о кредите на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина планирует добиться договоренности с МВФ о кредитной программе на 15-20 миллиардов долларов до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины Кирилл Шевченко.
"Киев уже предоставил МВФ запрос... и теперь проводит консультации о новом финансировании, в рамках которого, как он надеется, будет предоставлено до 20 миллиардов долларов в течение двух или трех лет в форме соглашения о резервном кредитовании или механизма расширенного финансирования", - говорится в сообщении агентства Рейтер, интервью которому дал Шевченко.
По словам главы банка, он надеется, что программа начнет действовать в 2022 году.
Шевченко добавил, что он также рассчитывает достичь соглашения о своп-линии с Банком Англии "в течение нескольких недель".
В марте Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи на сумму в 1,4 миллиарда долларов.