https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке - РИА Новости, 26.07.2022
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:11
2022-07-26T11:11
2022-07-26T11:11
политика
сергей еремин
красноярский край
красноярск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/29/1556562917_0:92:2655:1585_1920x0_80_0_0_188282b0515a0914e04f27ace2e5fd96.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.В понедельник сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона."Да, написал", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, написал ли мэр заявление об отставке. В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности главы города.
https://ria.ru/20220725/vladikavkaz-1804735158.html
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/29/1556562917_0:0:2655:1992_1920x0_80_0_0_8dcfaa61571e6aae9f26c2237de46fa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей еремин, красноярский край, красноярск, россия
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке из-за перехода на пост замгубернатора