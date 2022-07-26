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Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке - РИА Новости, 26.07.2022
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Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке - РИА Новости, 26.07.2022
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:11
2022-07-26T11:11
политика
сергей еремин
красноярский край
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.В понедельник сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона."Да, написал", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, написал ли мэр заявление об отставке. В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности главы города.
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красноярский край
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политика, сергей еремин, красноярский край, красноярск, россия
11:11 26.07.2022
 
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке

Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке из-за перехода на пост замгубернатора

© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкГлава Красноярска Сергей Еремин
Глава Красноярска Сергей Еремин - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Черных
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Глава Красноярска Сергей Еремин. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В понедельник сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона.
"Да, написал", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, написал ли мэр заявление об отставке. В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности главы города.
Здание администрации местного самоуправления Владикавказа на правом берегу Терека - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 11:34
Мэр Владикавказа ушел в отставку
 
ПолитикаСергей ЕреминКрасноярский крайКрасноярскРоссия
 
 
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