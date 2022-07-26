https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html

Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке

Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке - РИА Новости, 26.07.2022

Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке

Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:11

2022-07-26T11:11

2022-07-26T11:11

политика

сергей еремин

красноярский край

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем губернатора Красноярского края, написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.В понедельник сообщалось, что Сергей Еремин переходит на работу заместителем губернатора Красноярского края, где будет курировать вопросы благоустройства города региона."Да, написал", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, написал ли мэр заявление об отставке. В пресс-службе не уточнили, кто будет исполнять обязанности главы города.

https://ria.ru/20220725/vladikavkaz-1804735158.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, сергей еремин, красноярский край, красноярск, россия