https://ria.ru/20220726/kosmos-1805056116.html

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года - РИА Новости, 27.07.2022

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-26T14:06

2022-07-26T14:06

2022-07-27T00:14

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

россия

ркк "энергия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805085154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41708fba3b88a2aabe8e3138d8c60d50.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.Он отметил, что к этому времени корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.Борисов добавил, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.В свою очередь, в НАСА рассказали, что не получали уведомлений от Москвы по поводу аботы МКС, однако готовы в любом случае продолжать партнерство.В апреле экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.После того, как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.

https://ria.ru/20220721/kosmos-1804136749.html

https://ria.ru/20220715/mks-1802761742.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Роскосмоса Борисов об уходе со станции МКС: "Свои обязательства мы выполним" Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину. "Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он. 2022-07-26T14:06 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, ркк "энергия", москва, украина, ркц "прогресс", наса