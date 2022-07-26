Рейтинг@Mail.ru
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220726/kosmos-1805056116.html
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года - РИА Новости, 27.07.2022
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T14:06
2022-07-27T00:14
наука
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
ркк "энергия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805085154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41708fba3b88a2aabe8e3138d8c60d50.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.Он отметил, что к этому времени корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.Борисов добавил, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.В свою очередь, в НАСА рассказали, что не получали уведомлений от Москвы по поводу аботы МКС, однако готовы в любом случае продолжать партнерство.В апреле экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.После того, как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
https://ria.ru/20220721/kosmos-1804136749.html
https://ria.ru/20220715/mks-1802761742.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Роскосмоса Борисов об уходе со станции МКС: "Свои обязательства мы выполним"
Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину. "Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он.
2022-07-26T14:06
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805085154_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d56e85c0fe235ce2d1dd113f5c4cd01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, ркк "энергия", москва, украина, ркц "прогресс", наса
14:06 26.07.2022 (обновлено: 00:14 27.07.2022)
 
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Глава "Роскосмоса" Борисов доложил Путину об уходе России с МКС после 2024 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он.

Он отметил, что к этому времени корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.
Борисов добавил, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 20:16Наука
Российский космонавт и астронавт ЕКА запустили 10 спутников с МКС на орбиту
В свою очередь, в НАСА рассказали, что не получали уведомлений от Москвы по поводу аботы МКС, однако готовы в любом случае продолжать партнерство.
В апреле экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.
После того, как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).
Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:02
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссияРКК "Энергия"МоскваУкраинаРКЦ "Прогресс"НАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала