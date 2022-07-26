14:06 26.07.2022 (обновлено: 00:14 27.07.2022)
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Глава "Роскосмоса" Борисов доложил Путину об уходе России с МКС после 2024 года
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе президенту Владимиру Путину.
"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он.
Он отметил, что к этому времени корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.
Борисов добавил, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет обогащал страну знаниями в области космоса.
В свою очередь, в НАСА рассказали, что не получали уведомлений от Москвы по поводу аботы МКС, однако готовы в любом случае продолжать партнерство.
В апреле экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.
После того, как Москва начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обращался к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. Как отмечал Рогозин, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).
Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.