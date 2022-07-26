https://ria.ru/20220726/koronavirus-1804962127.html

В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19

Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 6,1 тысячи новых случаев заболевания, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:05

2022-07-26T11:05

2022-07-26T11:05

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 6,1 тысячи новых случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1664 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 119,2%", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, за сутки в стране выздоровели 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с 25 июля."Выявлено 6 183 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 70 регионах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в одном регионе.

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, россия