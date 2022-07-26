https://ria.ru/20220726/koronavirus-1804962127.html
В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19
Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 6,1 тысячи новых случаев заболевания, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:05
2022-07-26T11:05
2022-07-26T11:05
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 6,1 тысячи новых случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1664 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 119,2%", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, за сутки в стране выздоровели 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с 25 июля."Выявлено 6 183 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 70 регионах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в одном регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, коронавирус covid-19, россия
В России за сутки госпитализировали 1664 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 6183 новых случая COVID-19
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, всего выявили более 6,1 тысячи новых случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1664 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 119,2%", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, за сутки в стране выздоровели 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с 25 июля.
"Выявлено 6 183 новых случаев COVID-19
. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 70 регионах, снижение - в 14 регионах, ситуация не изменилась в одном регионе.