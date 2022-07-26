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В Кремле высоко оценили работу контрразведки против украинских вербовщиков - РИА Новости, 26.07.2022
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В Кремле высоко оценили работу контрразведки против украинских вербовщиков
В Кремле высоко оценили работу контрразведки против украинских вербовщиков - РИА Новости, 26.07.2022
В Кремле высоко оценили работу контрразведки против украинских вербовщиков
Кремль высоко оценивает действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, сообщил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:11
2022-07-26T13:14
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кремль высоко оценивает действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка. Оценка высокая", - сказал Песков журналистам.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:11 26.07.2022 (обновлено: 13:14 26.07.2022)
 
В Кремле высоко оценили работу контрразведки против украинских вербовщиков

В Кремле высоко оценили срыв контрразведкой операции Киева по вербовке российских летчиков

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кремль высоко оценивает действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка. Оценка высокая", - сказал Песков журналистам.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 13:23Специальная военная операция на Украине
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасностьУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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