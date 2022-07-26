https://ria.ru/20220726/konnosportkompleks-1805002822.html
Конноспортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминске
Конноспортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминске - РИА Новости, 26.07.2022
Конноспортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминске
Конноспортивный комплекс общей площадью 35 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:44
2022-07-26T12:44
2022-07-26T12:44
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Конноспортивный комплекс общей площадью 35 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве региона. Объем инвестиций застройщика ООО "Конно-спортивный комплекс Прогресс" составил порядка 500 миллионов рублей. Открытие объекта позволит создать 20 рабочих мест для жителей Московской области."Объект возведен с учетом опыта эксплуатации ведущих конноспортивных комплексов Москвы и области и оснащен передовыми образцами европейского и отечественного конюшенного оборудования. При проектировании и строительстве учли все необходимое для проведения соревнований высокого уровня по конкуру и выездке. Общая площадь здания составила 35 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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