https://ria.ru/20220726/konnosportkompleks-1805002822.html

Конноспортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминске

Конноспортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминске - РИА Новости, 26.07.2022

Конноспортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминске

Конноспортивный комплекс общей площадью 35 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:44

2022-07-26T12:44

2022-07-26T12:44

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Конноспортивный комплекс общей площадью 35 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве региона. Объем инвестиций застройщика ООО "Конно-спортивный комплекс Прогресс" составил порядка 500 миллионов рублей. Открытие объекта позволит создать 20 рабочих мест для жителей Московской области."Объект возведен с учетом опыта эксплуатации ведущих конноспортивных комплексов Москвы и области и оснащен передовыми образцами европейского и отечественного конюшенного оборудования. При проектировании и строительстве учли все необходимое для проведения соревнований высокого уровня по конкуру и выездке. Общая площадь здания составила 35 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), москва