Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/kolumbiya-1804917110.html
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя
Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:53
2022-07-26T00:55
в мире
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1920x0_80_0_0_82b5a03486d5d4b2c43c5890695ff031.jpg
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей, сообщили местные СМИ со ссылкой на пассажиров рейса.По словам очевидцев, которых цитирует СМИ, в середине полета они услышали грохот со стороны одного из двигателей, после чего до посадки не прекращался "раздражающий шум".В авиакомпании изданию сообщили, что в полете экипаж "получил уведомление об одной из систем самолета, и в соответствии с протоколами безопасности авиакомпании капитан запросил аварийную посадку".На момент публикации материала служба гражданской авиации Колумбии, аэропорт Эль-Дорадо и пресс-служба Avianca не дали официальных комментариев об инциденте.
https://ria.ru/20220718/aeroport-1803108981.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:0:2657:1992_1920x0_80_0_0_e00166f16f937c835aeacbc62076efcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия
00:53 26.07.2022 (обновлено: 00:55 26.07.2022)
 
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя

Semana: в Колумбии Airbus 320 совершил аварийную посадку после отказа двигателя

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus
Самолет Airbus - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей, сообщили местные СМИ со ссылкой на пассажиров рейса.
"Airbus 320 компании Avianca в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, завершив свой маршрут из Медельина ... У самолета, следовавшего рейсом 9351, незадолго до прибытия в столицу отказал один из двигателей", - говорится в материале издания Semana.
По словам очевидцев, которых цитирует СМИ, в середине полета они услышали грохот со стороны одного из двигателей, после чего до посадки не прекращался "раздражающий шум".
В авиакомпании изданию сообщили, что в полете экипаж "получил уведомление об одной из систем самолета, и в соответствии с протоколами безопасности авиакомпании капитан запросил аварийную посадку".
На момент публикации материала служба гражданской авиации Колумбии, аэропорт Эль-Дорадо и пресс-служба Avianca не дали официальных комментариев об инциденте.
Аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 01:21
СМИ: в аэропорту Лас-Вегаса столкнулись два самолета, есть жертвы
 
В миреКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала