https://ria.ru/20220726/kolumbiya-1804917110.html
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя
Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:53
2022-07-26T00:53
2022-07-26T00:55
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колумбия
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей, сообщили местные СМИ со ссылкой на пассажиров рейса.По словам очевидцев, которых цитирует СМИ, в середине полета они услышали грохот со стороны одного из двигателей, после чего до посадки не прекращался "раздражающий шум".В авиакомпании изданию сообщили, что в полете экипаж "получил уведомление об одной из систем самолета, и в соответствии с протоколами безопасности авиакомпании капитан запросил аварийную посадку".На момент публикации материала служба гражданской авиации Колумбии, аэропорт Эль-Дорадо и пресс-служба Avianca не дали официальных комментариев об инциденте.
https://ria.ru/20220718/aeroport-1803108981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, колумбия
00:53 26.07.2022 (обновлено: 00:55 26.07.2022)
СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя
Semana: в Колумбии Airbus 320 совершил аварийную посадку после отказа двигателя
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости.
Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей, сообщили
местные СМИ со ссылкой на пассажиров рейса.
"Airbus 320 компании Avianca в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, завершив свой маршрут из Медельина ... У самолета, следовавшего рейсом 9351, незадолго до прибытия в столицу отказал один из двигателей", - говорится в материале издания Semana.
По словам очевидцев, которых цитирует СМИ, в середине полета они услышали грохот со стороны одного из двигателей, после чего до посадки не прекращался "раздражающий шум".
В авиакомпании изданию сообщили, что в полете экипаж "получил уведомление об одной из систем самолета, и в соответствии с протоколами безопасности авиакомпании капитан запросил аварийную посадку".
На момент публикации материала служба гражданской авиации Колумбии, аэропорт Эль-Дорадо и пресс-служба Avianca не дали официальных комментариев об инциденте.