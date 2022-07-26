https://ria.ru/20220726/kolumbiya-1804917110.html

СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя

СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: в Колумбии Airbus совершил экстренную посадку после отказа двигателя

Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:53

2022-07-26T00:53

2022-07-26T00:55

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колумбия

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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Борт колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс Медельин-Богота, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после отказа одного из двигателей, сообщили местные СМИ со ссылкой на пассажиров рейса.По словам очевидцев, которых цитирует СМИ, в середине полета они услышали грохот со стороны одного из двигателей, после чего до посадки не прекращался "раздражающий шум".В авиакомпании изданию сообщили, что в полете экипаж "получил уведомление об одной из систем самолета, и в соответствии с протоколами безопасности авиакомпании капитан запросил аварийную посадку".На момент публикации материала служба гражданской авиации Колумбии, аэропорт Эль-Дорадо и пресс-служба Avianca не дали официальных комментариев об инциденте.

https://ria.ru/20220718/aeroport-1803108981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, колумбия