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Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным

Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным - РИА Новости, 26.07.2022

Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:47

2022-07-26T10:47

2022-07-26T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион.Стремоусов подчеркнул, что, несмотря на любые попытки запугивания со стороны киевской власти, в Херсонской области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации. "После того, как пройдет референдум и мы станем Российской Федерацией, это будет другая история, другая страна, и нападки в режиме крыс нацистского режима будут восприняты как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/vsu-1804841805.html

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр