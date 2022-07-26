Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал очередной анонс Киевом контрнаступления комичным
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион.
"Это комичное контрнаступление, которое постоянно анонсируют украинские власти в лице (Владимира) Зеленского и прочих представителей шоу-программы "95 квартал", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, киевский режим не понимает, что бессмысленные наступления уносят десятки, а то порой и сотни жизней представителей украинского народа.
Стремоусов подчеркнул, что, несмотря на любые попытки запугивания со стороны киевской власти, в Херсонской области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации. "После того, как пройдет референдум и мы станем Российской Федерацией, это будет другая история, другая страна, и нападки в режиме крыс нацистского режима будут восприняты как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.