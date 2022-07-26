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Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным
Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным - РИА Новости, 26.07.2022
Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:47
2022-07-26T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион.Стремоусов подчеркнул, что, несмотря на любые попытки запугивания со стороны киевской власти, в Херсонской области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации. "После того, как пройдет референдум и мы станем Российской Федерацией, это будет другая история, другая страна, и нападки в режиме крыс нацистского режима будут восприняты как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:47 26.07.2022
 
Херсонские власти назвали анонс Киевом контрнаступления комичным

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал очередной анонс Киевом контрнаступления комичным

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Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал комичным анонсируемое киевскими властями очередное контрнаступление на регион.
"Это комичное контрнаступление, которое постоянно анонсируют украинские власти в лице (Владимира) Зеленского и прочих представителей шоу-программы "95 квартал", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, киевский режим не понимает, что бессмысленные наступления уносят десятки, а то порой и сотни жизней представителей украинского народа.
Стремоусов подчеркнул, что, несмотря на любые попытки запугивания со стороны киевской власти, в Херсонской области пройдет референдум, который четко определит регион как составную часть Российской Федерации. "После того, как пройдет референдум и мы станем Российской Федерацией, это будет другая история, другая страна, и нападки в режиме крыс нацистского режима будут восприняты как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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