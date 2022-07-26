https://ria.ru/20220726/keshbek-1805076145.html

Эксперты рассказали, ждут ли российские туристы осеннего кешбэка

Эксперты рассказали, ждут ли российские туристы осеннего кешбэка - РИА Новости, 26.07.2022

Эксперты рассказали, ждут ли российские туристы осеннего кешбэка

Турагенты рассказали, насколько популярно сейчас бронирование путевок на осень и зиму для путешествий по России, ждут ли клиенты возобновления программы... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:20

2022-07-26T16:20

2022-07-26T16:20

туризм

туризм

новости - туризм

сергей ромашкин

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Турагенты рассказали, насколько популярно сейчас бронирование путевок на осень и зиму для путешествий по России, ждут ли клиенты возобновления программы кешбэка, сообщает TourDom.ru.Эксперты уточняют, что многие не спешат бронировать путевки на осень и зиму. Эту тенденцию подтверждают и представители туроператоров. "Пока единичные бронирования. Да, кешбэк ждут, популярность программы растет, нет смысла сейчас покупать", – сказал руководитель компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.Впрочем, некоторые турагенты отмечают, что есть брони на сентябрь и октябрь. В частности, заранее места стремятся забронировать те, кто планирует отдых на школьные каникулы – с 4 по 10 октября, а также на новогодние даты, на которые, скорее всего, не будет распространяться туристический кешбэк."Спрашивают про туры на осень и кто-то горнолыжку зимнюю, но пока что не бронируются, на кешбэк моим туристам все равно: никто не спрашивает про это", – рассказала Анастасия Горбачевская, директор туристического агентства "Спутник" (Москва).Представители розницы отмечают, что в нынешних реалиях путешественникам лучше заблаговременно думать об отдыхе и заниматься его организацией. По словам экспертов, туристам пора переходить на режим планирования. "Если раньше горящие туры делали имидж, то теперь выигрывает тот, кто купил заранее (возвратные тарифы на перелеты и отели – это беспроигрышный вариант). Кто не побоялся брони летней Турции весной, сейчас хвастается перед друзьями экономией. Речь не идет о групповых турах", - говорят агентыПока точная дата старта очередного этапа туристического кешбэка неизвестна. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что старт продаж ориентировочно - в августе, с возможностью поехать, начиная с 1 октября и до конца года.

https://ria.ru/20220721/keshbek-1803956207.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сергей ромашкин, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы