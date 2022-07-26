https://ria.ru/20220726/katafalk-1804921401.html

В Приморье рецидивист угнал катафалк и уехал на нем к девушкам

В Приморье рецидивист угнал катафалк и уехал на нем к девушкам - РИА Новости, 26.07.2022

В Приморье рецидивист угнал катафалк и уехал на нем к девушкам

Ранее судимый водитель ритуальной службы в Приморье угнал служебный автомобиль, чтобы поехать на нем в соседний город навестить знакомых девушек, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:23

2022-07-26T03:23

2022-07-26T03:23

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Ранее судимый водитель ритуальной службы в Приморье угнал служебный автомобиль, чтобы поехать на нем в соседний город навестить знакомых девушек, сообщает краевое УМВД РФ.Полицейские обнаружили пропавший автомобиль поврежденным на территории Чугуевского района - около кафе в селе Новомихайловка. Ранее судимый 28-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в угоне.Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Водителю также предстоит возместить материальный ущерб.

https://ria.ru/20211027/ugon-1756431794.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия