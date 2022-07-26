В Приморье рецидивист угнал катафалк и уехал на нем к девушкам
В Приморье рецидивист угнал катафалк Toyota Hiace и уехал на нем к девушкам
Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Ранее судимый водитель ритуальной службы в Приморье угнал служебный автомобиль, чтобы поехать на нем в соседний город навестить знакомых девушек, сообщает краевое УМВД РФ.
"В дежурную часть поступило сообщение руководителя ритуальной службы об угоне служебной автомашины Toyota Hiace из гаража в поселке Кавалерово. Установлено, что ранее подозреваемый в угоне, работающий водителем в ритуальной службе, неправомерно без разрешения собственника завладел автомобилем марки Toyota Hiace и поехал на нем по личным делам в город Арсеньев. Вместе с приятелем он решил навестить знакомых девушек", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили пропавший автомобиль поврежденным на территории Чугуевского района - около кафе в селе Новомихайловка. Ранее судимый 28-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в угоне.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Водителю также предстоит возместить материальный ущерб.
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