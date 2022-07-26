https://ria.ru/20220726/kardiopult-1804997755.html

Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье

Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2022

Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье

Более 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:34

2022-07-26T12:34

2022-07-26T12:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Более 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Кардиопульт начал работать в августе прошлого года. Он представляет из себя консультационный центр, благодаря которому бригады скорой непосредственно во время выезда могут передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу на расшифровку."За это время врачи-кардиологи провели 123 тысячи консультаций. В 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры для получения медпомощи", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220722/onkoteranostika-1804231524.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество