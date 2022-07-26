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Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220726/kardiopult-1804997755.html
Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье
Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2022
Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье
Более 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:34
2022-07-26T12:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Более 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Кардиопульт начал работать в августе прошлого года. Он представляет из себя консультационный центр, благодаря которому бригады скорой непосредственно во время выезда могут передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу на расшифровку."За это время врачи-кардиологи провели 123 тысячи консультаций. В 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры для получения медпомощи", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
12:34 26.07.2022
 

Свыше 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской области Более 120 тыс. консультаций провели сотрудники кардиопульта областной скорой помощи
Более 120 тыс. консультаций провели сотрудники кардиопульта областной скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Более 120 тысяч консультаций провели сотрудники кардиопульта станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
Кардиопульт начал работать в августе прошлого года. Он представляет из себя консультационный центр, благодаря которому бригады скорой непосредственно во время выезда могут передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу на расшифровку.
"За это время врачи-кардиологи провели 123 тысячи консультаций. В 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры для получения медпомощи", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Проект Центра онкотераностики на базе медицинского кластера Лапино в городском округе Одинцово
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Центр онкотераностики построят в подмосковном Одинцово
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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