https://ria.ru/20220726/izrail-1804938177.html

В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля

В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля - РИА Новости, 26.07.2022

В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля

Отношения России и Израиля будут и впредь плодотворно развиваться, в этом заинтересованы народы обеих стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:34

2022-07-26T09:34

2022-07-26T10:19

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Отношения России и Израиля будут и впредь плодотворно развиваться, в этом заинтересованы народы обеих стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Как парламентарий, возглавляющий с российской стороны группу дружбы Совета Федерации Федерального собрания РФ и Кнессета Государства Израиль, выражаю надежду, что отношения между нашими странами будут и впредь плодотворно развиваться. В этом, уверен, заинтересованы народы России и Израиля", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.Помимо того, что Россию и Израиль связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в различных сферах, подчеркнул сенатор, россияне и израильтяне решительно противостоят любым попыткам возрождения нацизма. В России и Израиле свято чтут память о жертвах холокоста, никогда не предадут забвению память о 27 миллионах советских людей, отдавших жизни в борьбе с гитлеровской Германией, отметил Джабаров."Борьба с нацизмом всегда нас будет объединять", - подчеркнул сенатор.Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Ранее стало известно Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.

https://ria.ru/20220725/sokhnut-1804776198.html

https://ria.ru/20220722/siriya-1804263969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, израиль