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В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля - РИА Новости, 26.07.2022
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В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля
В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля - РИА Новости, 26.07.2022
В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля
Отношения России и Израиля будут и впредь плодотворно развиваться, в этом заинтересованы народы обеих стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:34
2022-07-26T10:19
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Отношения России и Израиля будут и впредь плодотворно развиваться, в этом заинтересованы народы обеих стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Как парламентарий, возглавляющий с российской стороны группу дружбы Совета Федерации Федерального собрания РФ и Кнессета Государства Израиль, выражаю надежду, что отношения между нашими странами будут и впредь плодотворно развиваться. В этом, уверен, заинтересованы народы России и Израиля", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.Помимо того, что Россию и Израиль связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в различных сферах, подчеркнул сенатор, россияне и израильтяне решительно противостоят любым попыткам возрождения нацизма. В России и Израиле свято чтут память о жертвах холокоста, никогда не предадут забвению память о 27 миллионах советских людей, отдавших жизни в борьбе с гитлеровской Германией, отметил Джабаров."Борьба с нацизмом всегда нас будет объединять", - подчеркнул сенатор.Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Ранее стало известно Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
https://ria.ru/20220725/sokhnut-1804776198.html
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в мире, украина, россия, израиль
09:34 26.07.2022 (обновлено: 10:19 26.07.2022)
 
В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля

Джабаров: в Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Отношения России и Израиля будут и впредь плодотворно развиваться, в этом заинтересованы народы обеих стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Как парламентарий, возглавляющий с российской стороны группу дружбы Совета Федерации Федерального собрания РФ и Кнессета Государства Израиль, выражаю надежду, что отношения между нашими странами будут и впредь плодотворно развиваться. В этом, уверен, заинтересованы народы России и Израиля", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Помимо того, что Россию и Израиль связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в различных сферах, подчеркнул сенатор, россияне и израильтяне решительно противостоят любым попыткам возрождения нацизма. В России и Израиле свято чтут память о жертвах холокоста, никогда не предадут забвению память о 27 миллионах советских людей, отдавших жизни в борьбе с гитлеровской Германией, отметил Джабаров.
"Борьба с нацизмом всегда нас будет объединять", - подчеркнул сенатор.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 13:58
Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"
Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Ранее стало известно Минюст РФ просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:42
Сирия призвала международное сообщество осудить удары Израиля по Дамаску
 
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