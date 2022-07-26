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Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России - РИА Новости, 26.07.2022
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Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России
Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России - РИА Новости, 26.07.2022
Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России
Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:19
2022-07-26T11:33
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой "изоляции". На изоляцию сейчас брошены &lt;...&gt; информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, Госдепартамент, спецкоординаторы. &lt;...&gt; Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны", — сказала дипломат.По ее словам, США теперь "хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил этот свет от того, что Россия все равно продолжает светить, сиять, заниматься своими делами, просвещать, идти своим путем"."После того, как мы изолировали Запад от себя в Азии, сейчас переместились наблюдать за самоизоляцией Запада в Африку. У нас уже состоялся насыщенный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет, затем была республика Конго. &lt;...&gt; И сейчас мы ночью перелетели в Уганду, где сегодня предстоит встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Викторовича Лаврова с руководством этой страны. Но это не все, потому что хочется усугубить западную изоляцию и поэтому впереди еще две страны", — продолжила Захарова.Она уточнила, что речь идет об Эфиопии и Узбекистане, который Захарова назвала "красивой изоляционной точкой", там ожидается совет министров иностранных дел ШОС."Нас изолировали давно, это не новость, это очередной виток. А предыдущие попытки изоляции нашей страны, я имею в виду в XX веке, заканчивались, во-первых, процессом деколонизации, который наша страна не просто поддерживала, а всячески содействовала ему, и широчайшему распространению нашей культуры, языка, гуманитарного влияния. Мы сейчас видим эти плоды", — заключила представитель МИД.Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.Министр иностранных дел 24 июля отправился на переговоры в Египет. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, сша
10:19 26.07.2022 (обновлено: 11:33 26.07.2022)
 
Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России

Захарова заявила, что "крестовый поход" Запада с попыткой изолировать Россию провалился

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой "изоляции". На изоляцию сейчас брошены <...> информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, Госдепартамент, спецкоординаторы. <...> Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны", — сказала дипломат.
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По ее словам, США теперь "хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил этот свет от того, что Россия все равно продолжает светить, сиять, заниматься своими делами, просвещать, идти своим путем".
"После того, как мы изолировали Запад от себя в Азии, сейчас переместились наблюдать за самоизоляцией Запада в Африку. У нас уже состоялся насыщенный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет, затем была республика Конго. <...> И сейчас мы ночью перелетели в Уганду, где сегодня предстоит встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Викторовича Лаврова с руководством этой страны. Но это не все, потому что хочется усугубить западную изоляцию и поэтому впереди еще две страны", — продолжила Захарова.
Она уточнила, что речь идет об Эфиопии и Узбекистане, который Захарова назвала "красивой изоляционной точкой", там ожидается совет министров иностранных дел ШОС.
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"Нас изолировали давно, это не новость, это очередной виток. А предыдущие попытки изоляции нашей страны, я имею в виду в XX веке, заканчивались, во-первых, процессом деколонизации, который наша страна не просто поддерживала, а всячески содействовала ему, и широчайшему распространению нашей культуры, языка, гуманитарного влияния. Мы сейчас видим эти плоды", — заключила представитель МИД.
Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.
Министр иностранных дел 24 июля отправился на переговоры в Египет. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
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