https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html

Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России

Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России - РИА Новости, 26.07.2022

Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России

Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:19

2022-07-26T10:19

2022-07-26T11:33

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_0:235:2940:1889_1920x0_80_0_0_f8651849953b18b27adb3e3d985108ec.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой "изоляции". На изоляцию сейчас брошены <...> информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, Госдепартамент, спецкоординаторы. <...> Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны", — сказала дипломат.По ее словам, США теперь "хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил этот свет от того, что Россия все равно продолжает светить, сиять, заниматься своими делами, просвещать, идти своим путем"."После того, как мы изолировали Запад от себя в Азии, сейчас переместились наблюдать за самоизоляцией Запада в Африку. У нас уже состоялся насыщенный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет, затем была республика Конго. <...> И сейчас мы ночью перелетели в Уганду, где сегодня предстоит встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Викторовича Лаврова с руководством этой страны. Но это не все, потому что хочется усугубить западную изоляцию и поэтому впереди еще две страны", — продолжила Захарова.Она уточнила, что речь идет об Эфиопии и Узбекистане, который Захарова назвала "красивой изоляционной точкой", там ожидается совет министров иностранных дел ШОС."Нас изолировали давно, это не новость, это очередной виток. А предыдущие попытки изоляции нашей страны, я имею в виду в XX веке, заканчивались, во-первых, процессом деколонизации, который наша страна не просто поддерживала, а всячески содействовала ему, и широчайшему распространению нашей культуры, языка, гуманитарного влияния. Мы сейчас видим эти плоды", — заключила представитель МИД.Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.Министр иностранных дел 24 июля отправился на переговоры в Египет. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".

https://ria.ru/20220724/miroporyadok-1804632245.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220726/zerno-1804902445.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, сша