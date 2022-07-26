10:19 26.07.2022 (обновлено: 11:33 26.07.2022)
Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России
Захарова заявила, что "крестовый поход" Запада с попыткой изолировать Россию провалился
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию провалились и привели к самоизоляции самого Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Американцы, действительно, узнав, что начинается турне Сергея Викторовича Лаврова по странам Африки, начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представителей и умолять не фотографировать Лаврова и не фотографироваться с Лавровым: вот это уровень так называемой "изоляции". На изоляцию сейчас брошены <...> информационные войска: все виды пресс-секретарей, Белый дом, Госдепартамент, спецкоординаторы. <...> Они опозорились на весь мир с объявленным крестовым походом против нашей страны", — сказала дипломат.
"После того, как мы изолировали Запад от себя в Азии, сейчас переместились наблюдать за самоизоляцией Запада в Африку. У нас уже состоялся насыщенный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет, затем была республика Конго. <...> И сейчас мы ночью перелетели в Уганду, где сегодня предстоит встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Викторовича Лаврова с руководством этой страны. Но это не все, потому что хочется усугубить западную изоляцию и поэтому впереди еще две страны", — продолжила Захарова.
Она уточнила, что речь идет об Эфиопии и Узбекистане, который Захарова назвала "красивой изоляционной точкой", там ожидается совет министров иностранных дел ШОС.
"Нас изолировали давно, это не новость, это очередной виток. А предыдущие попытки изоляции нашей страны, я имею в виду в XX веке, заканчивались, во-первых, процессом деколонизации, который наша страна не просто поддерживала, а всячески содействовала ему, и широчайшему распространению нашей культуры, языка, гуманитарного влияния. Мы сейчас видим эти плоды", — заключила представитель МИД.
Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что Россия становится изгоем.
Министр иностранных дел 24 июля отправился на переговоры в Египет. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".