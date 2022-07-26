https://ria.ru/20220726/italiya-1805121729.html

Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов

Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов - РИА Новости, 26.07.2022

Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов

Италия ограничит потребление газа на 7%, в общеевропеском масштабе соглашение о сокращении позволит сэкономит от 30 до 45 миллиардов кубометров газа, заявил... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:44

2022-07-26T16:44

2022-07-26T16:44

урсула фон дер ляйен

италия

россия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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РИМ, 26 июл – РИА Новости. Италия ограничит потребление газа на 7%, в общеевропеском масштабе соглашение о сокращении позволит сэкономит от 30 до 45 миллиардов кубометров газа, заявил министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани.По его словам, ограничение носит добровольный характер, но может стать обязательным в случае чрезвычайной ситуации. "Важно, что 15% были пересчитаны исходя из местных условиий различных стран на основе их показателей: соотношения энергоресурсов, объемов экспорта, их взаимосвязи. Сначала были 15%, равные для всех, что было немного сложным. Сейчас это уточнили по каждой стране. В нашем случае мы должны сэкономить порядка 7% благодаря принятым правилам и исключениям по сравнению со средним показателем последних пяти лет", - сказал Чинголани журналистам в Брюсселе.Он подчеркнул, что Италия уже предусмотрела снижение зависимости от углеводородов в плане по ликвидации зависимости от российского газа.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html

https://ria.ru/20220726/ekonomiya-1805103406.html

италия

россия

брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урсула фон дер ляйен, италия, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире