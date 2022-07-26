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Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов - РИА Новости, 26.07.2022
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Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов
Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов - РИА Новости, 26.07.2022
Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов
Италия ограничит потребление газа на 7%, в общеевропеском масштабе соглашение о сокращении позволит сэкономит от 30 до 45 миллиардов кубометров газа, заявил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:44
2022-07-26T16:44
урсула фон дер ляйен
италия
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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РИМ, 26 июл – РИА Новости. Италия ограничит потребление газа на 7%, в общеевропеском масштабе соглашение о сокращении позволит сэкономит от 30 до 45 миллиардов кубометров газа, заявил министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани.По его словам, ограничение носит добровольный характер, но может стать обязательным в случае чрезвычайной ситуации. "Важно, что 15% были пересчитаны исходя из местных условиий различных стран на основе их показателей: соотношения энергоресурсов, объемов экспорта, их взаимосвязи. Сначала были 15%, равные для всех, что было немного сложным. Сейчас это уточнили по каждой стране. В нашем случае мы должны сэкономить порядка 7% благодаря принятым правилам и исключениям по сравнению со средним показателем последних пяти лет", - сказал Чинголани журналистам в Брюсселе.Он подчеркнул, что Италия уже предусмотрела снижение зависимости от углеводородов в плане по ликвидации зависимости от российского газа.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html
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урсула фон дер ляйен, италия, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
16:44 26.07.2022
 
Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов

Министр Чинголани: Италия готова ограничить потребление газа на семь процентов

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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РИМ, 26 июл – РИА Новости. Италия ограничит потребление газа на 7%, в общеевропеском масштабе соглашение о сокращении позволит сэкономит от 30 до 45 миллиардов кубометров газа, заявил министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани.
По его словам, ограничение носит добровольный характер, но может стать обязательным в случае чрезвычайной ситуации. "Важно, что 15% были пересчитаны исходя из местных условиий различных стран на основе их показателей: соотношения энергоресурсов, объемов экспорта, их взаимосвязи. Сначала были 15%, равные для всех, что было немного сложным. Сейчас это уточнили по каждой стране. В нашем случае мы должны сэкономить порядка 7% благодаря принятым правилам и исключениям по сравнению со средним показателем последних пяти лет", - сказал Чинголани журналистам в Брюсселе.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Он подчеркнул, что Италия уже предусмотрела снижение зависимости от углеводородов в плане по ликвидации зависимости от российского газа.
"На данный момент с учетом всех государств-членов экономия составляет от 30 до 45 миллиардов кубометров. Если мера экономии станет обязательной, ее может оказаться недостаточно, и нам, возможно, придется сделать больше, но ситуация на данный момент такой не является", - сказал итальянский министр.
Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.
Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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