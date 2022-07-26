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В Дели рассказали, что будут делать с туристами с симптомами оспы обезьян
В Дели рассказали, что будут делать с туристами с симптомами оспы обезьян - РИА Новости, 26.07.2022
В Дели рассказали, что будут делать с туристами с симптомами оспы обезьян
Путешественников с симптомами оспы обезьян, прибывающих международными рейсами в аэропорт индийского Дели, будут направлять в больницу, передает агентство Press РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:13
2022-07-26T11:13
2022-07-26T11:13
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Путешественников с симптомами оспы обезьян, прибывающих международными рейсами в аэропорт индийского Дели, будут направлять в больницу, передает агентство Press Trust of India."Источники сообщают, что международные туристы с симптомами оспы обезьян будут направляться из аэропорта Дели в больницу Лок Наяк Джай Пракаш", – говорится в сообщении агентства.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. При этом он отметил, что эпидемия представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, дели, европа, воз, индия, новости - туризм, туристы, оспа обезьян
В Дели рассказали, что будут делать с туристами с симптомами оспы обезьян
Прибывающих в аэропорт Дели туристов с симптомами оспы обезьян будут направлять в больницу
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Путешественников с симптомами оспы обезьян, прибывающих международными рейсами в аэропорт индийского Дели, будут направлять в больницу, передает агентство Press Trust of India.
"Источники сообщают, что международные туристы с симптомами оспы обезьян будут направляться из аэропорта Дели в больницу Лок Наяк Джай Пракаш", – говорится в сообщении агентства.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
При этом он отметил, что эпидемия представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.