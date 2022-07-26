https://ria.ru/20220726/gumaktsii-1805208796.html

Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации

Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации - РИА Новости, 26.07.2022

Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации

Девять гуманитарных акций проводятся во вторник в Донбассе, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, населению передается 679 тонн гуманитарных грузов, РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T23:29

2022-07-26T23:29

2022-07-26T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

запорожская область

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Девять гуманитарных акций проводятся во вторник в Донбассе, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, населению передается 679 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать шестого июля 2022 года проводится девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 679 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта 2022 года доставлено 47 тысяч 821,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1359 акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 299,6 тонны гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, запорожская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф