https://ria.ru/20220726/gumaktsii-1805208796.html
Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации
Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации - РИА Новости, 26.07.2022
Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации
Девять гуманитарных акций проводятся во вторник в Донбассе, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, населению передается 679 тонн гуманитарных грузов, РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:29
2022-07-26T23:29
2022-07-26T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
запорожская область
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Девять гуманитарных акций проводятся во вторник в Донбассе, в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, населению передается 679 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать шестого июля 2022 года проводится девять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 679 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта 2022 года доставлено 47 тысяч 821,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1359 акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 299,6 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, запорожская область, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Минобороны сообщило о девяти гуманитарных акциях в районах спецоперации
Минобороны: в районах спецоперации прошли десять гуманитарных акций