Рейтинг@Mail.ru
Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html
Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ
Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022
Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ
Греция на внеочередном заседании министров энергетики Евросоюза во вторник представит в ЕС предложение о сокращении потребления газа в промышленности с... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:41
2022-07-26T09:41
греция
брюссель
европа
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_0:190:3592:2211_1920x0_80_0_0_841f35e49d0022c40a3c47b95b150728.jpg
АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. Греция на внеочередном заседании министров энергетики Евросоюза во вторник представит в ЕС предложение о сокращении потребления газа в промышленности с компенсацией через общеевропейский механизм, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на источники в правительстве.Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости - снижать потребление принудительно. Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя."Катимерини" пишет, что Афины готовят свои предложения."Центральной идеей предложения премьер-министра является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель - дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/gretsiya-1804780264.html
https://ria.ru/20220721/gaz-1804075634.html
греция
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15668/47/156684702_196:0:3396:2400_1920x0_80_0_0_c6c682ede4d6e78c29a893fa59e8cbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире
09:41 26.07.2022
 
Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ

"Катимерини": Греция предложит механизм сокращения потребления газа в обмен на компенсацию

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВид на город Афины
Вид на город Афины - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Вид на город Афины. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. Греция на внеочередном заседании министров энергетики Евросоюза во вторник представит в ЕС предложение о сокращении потребления газа в промышленности с компенсацией через общеевропейский механизм, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на источники в правительстве.
Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости - снижать потребление принудительно. Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:13В мире
Греция хочет выйти из плана сокращения потребления газа
"Катимерини" пишет, что Афины готовят свои предложения.
"Наряду с национальным планом по поддержке домохозяйств и бизнеса в связи с ростом цен на энергоносители и подготовкой к обеспечению достаточности поставок газа, Греция продолжает работать над общеевропейским решением. По словам представителей правительства, после представленных ранее предложений, направленных на принятие инициатив на европейском уровне для борьбы с энергетическим кризисом и его последствиями для домохозяйств и бизнеса в Европе, ожидается еще одно предложение премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в связи со встречей министров энергетики", - сообщила газета.
"Центральной идеей предложения премьер-министра является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель - дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России", - говорится в сообщении.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:38
Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа
 
ГрецияБрюссельЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала