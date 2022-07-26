https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html

Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ

Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.07.2022

Греция предложит ЕС механизм по сокращению потребления газа, сообщили СМИ

Греция на внеочередном заседании министров энергетики Евросоюза во вторник представит в ЕС предложение о сокращении потребления газа в промышленности с... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:41

2022-07-26T09:41

2022-07-26T09:41

греция

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АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. Греция на внеочередном заседании министров энергетики Евросоюза во вторник представит в ЕС предложение о сокращении потребления газа в промышленности с компенсацией через общеевропейский механизм, сообщила газета "Катимерини" со ссылкой на источники в правительстве.Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости - снижать потребление принудительно. Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя."Катимерини" пишет, что Афины готовят свои предложения."Центральной идеей предложения премьер-министра является создание общеевропейского механизма по сокращению потребления газа в промышленности в обмен на компенсацию. Цель - дать Европе возможность справиться с потерями, которые возникнут в случае прекращения поставок газа из России", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/gretsiya-1804780264.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1804075634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире