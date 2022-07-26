https://ria.ru/20220726/gosizmena-1805078050.html

Украинские следователи обвинили главврача херсонской больницы в госизмене

Украинские следователи обвинили главврача херсонской больницы в госизмене - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские следователи обвинили главврача херсонской больницы в госизмене

Украинские следователи обвинили главного врача детской больницы в Херсоне Виктора Бурдовицына в госизмене, сообщает во вторник интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:43

2022-07-26T14:43

2022-07-26T14:43

херсонская область

кривой рог

львов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские следователи обвинили главного врача детской больницы в Херсоне Виктора Бурдовицына в госизмене, сообщает во вторник интернет-издание "Страна.ua"."Главврач херсонской детской областной больницы Виктор Бурдовицин получил повестку о вызове к следователю в Кривом Роге.... Его подозревают в госизмене", - говорится в сообщении.Как пишет издание, следствие считает, что Бурдовицин добровольно сотрудничал с российскими военными, передавал им медицинские карточки работников полиции в Херсонской области. Также он якобы агитировал коллектив медучреждения принимать участие "в создании пропагандистского видеоконтента"."По данным следствия, он запретил эвакуацию онкобольных детей во Львов и в "Охматдет", предлагая вывезти их только в сторону Крыма и России", - сообщает издание.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/rozysk-1805060612.html

херсонская область

кривой рог

львов

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херсонская область , кривой рог, львов