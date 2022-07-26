https://ria.ru/20220726/gazety-1805129304.html
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги - РИА Новости, 26.07.2022
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги
Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:59
2022-07-26T16:59
2022-07-26T16:59
экономика
европа
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770041672_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_8f7da16fb9abd4faea554f832110c2e5.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express издательского дома Reach.Согласно отчету, в апреле 2022 года цены на газетную бумагу в Европе достигли максимума "за все время".Среди причин, с которыми связывается рост цен, приводятся "влияние COVID на спрос и предложение вторичного волокна", воздействие коронавируса на логистику, инфляция в сфере энергетики в первом квартале 2021 года, которая усугубилась из-за ситуации на Украине.В отчете отмечается, что во втором квартале 2022 года число страниц в таблоидах издательства снизилось на 6% - уровень, который был ниже только во время коронавируса.
https://ria.ru/20220413/bumaga-1783263804.html
европа
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770041672_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7adc6909fcb2fcf5e471a6fe8d2ee71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, великобритания
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги
В Британии число страниц в ряде газет снижается на фоне рекордного роста цен на бумагу