https://ria.ru/20220726/gazety-1805129304.html

В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги

В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги - РИА Новости, 26.07.2022

В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги

Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:59

2022-07-26T16:59

2022-07-26T16:59

экономика

европа

великобритания

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express издательского дома Reach.Согласно отчету, в апреле 2022 года цены на газетную бумагу в Европе достигли максимума "за все время".Среди причин, с которыми связывается рост цен, приводятся "влияние COVID на спрос и предложение вторичного волокна", воздействие коронавируса на логистику, инфляция в сфере энергетики в первом квартале 2021 года, которая усугубилась из-за ситуации на Украине.В отчете отмечается, что во втором квартале 2022 года число страниц в таблоидах издательства снизилось на 6% - уровень, который был ниже только во время коронавируса.

https://ria.ru/20220413/bumaga-1783263804.html

европа

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экономика, европа, великобритания