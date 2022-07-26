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В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги - РИА Новости, 26.07.2022
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В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги - РИА Новости, 26.07.2022
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги
Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:59
2022-07-26T16:59
экономика
европа
великобритания
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express издательского дома Reach.Согласно отчету, в апреле 2022 года цены на газетную бумагу в Европе достигли максимума "за все время".Среди причин, с которыми связывается рост цен, приводятся "влияние COVID на спрос и предложение вторичного волокна", воздействие коронавируса на логистику, инфляция в сфере энергетики в первом квартале 2021 года, которая усугубилась из-за ситуации на Украине.В отчете отмечается, что во втором квартале 2022 года число страниц в таблоидах издательства снизилось на 6% - уровень, который был ниже только во время коронавируса.
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экономика, европа, великобритания
16:59 26.07.2022
 
В Британии уменьшают количество страниц в газетах из-за подорожания бумаги

В Британии число страниц в ряде газет снижается на фоне рекордного роста цен на бумагу

© AP Photo / Alberto PezzaliКиоск со свежей прессой в Лондоне, Великобритания
Киоск со свежей прессой в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Киоск со свежей прессой в Лондоне, Великобритания . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число страниц в ряде британских газет снижается на фоне рекордного роста цен на газетную бумагу, следует из данных в отчете издателя газет Mirror и Express издательского дома Reach.
Согласно отчету, в апреле 2022 года цены на газетную бумагу в Европе достигли максимума "за все время".
Среди причин, с которыми связывается рост цен, приводятся "влияние COVID на спрос и предложение вторичного волокна", воздействие коронавируса на логистику, инфляция в сфере энергетики в первом квартале 2021 года, которая усугубилась из-за ситуации на Украине.
В отчете отмечается, что во втором квартале 2022 года число страниц в таблоидах издательства снизилось на 6% - уровень, который был ниже только во время коронавируса.
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