https://ria.ru/20220726/gaz-1805043067.html

Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России

Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России - РИА Новости, 26.07.2022

Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на возмущение европейских властей после объявления "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:45

2022-07-26T13:45

2022-07-26T14:17

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на возмущение европейских властей после объявления "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу.Многие комментаторы заметили, что реакция Евросоюза на решение российской компании, связанное с задержкой турбины компании Siemens, выглядит нелогичной."А зачем ныть? Западу же больше не нужен российский газ! Почему они не соответствуют своим словам?" — поинтересовался Tartampion56."ЕС хотел сыграть по-крупному со своими глупыми санкциями. Не удивляйтесь ответному давлению. ЕС представляет опасность для европейцев. Его нужно реформировать, убрав всю политическую часть", — заявил в комментариях Grand largue."Почему наши лидеры жалуются, ведь они этого и хотели, верно? Более того, это же не проблема, рядовой гражданин скоро получит привилегию пользоваться американским газом в пять раз дороже российского газа", — сыронизировал Thybrim."Петля затягивается в Германии, где будет взрыв промышленных банкротств. А также он перекинется на Нидерланды, которые больше не смогут отапливать теплицы, которыми покрыта страна. С ЕС покончено", — написала Yolanta."Исторически сложилось так, что санкции против страны никогда не работали в долгосрочной перспективе. Особенно против нации с огромными ресурсами. Видимо, в Европе руководители не знают этой мелочи", — отметил ErnestRenan."Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805009909.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804892851.html

https://ria.ru/20220726/gazprom-1805017286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

европа, германия, газпром, франция, siemens, евросоюз, северный поток, в мире