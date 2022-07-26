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Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России - РИА Новости, 26.07.2022
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Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России
Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России - РИА Новости, 26.07.2022
Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на возмущение европейских властей после объявления "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:45
2022-07-26T14:17
европа
германия
газпром
франция
siemens
евросоюз
северный поток
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на возмущение европейских властей после объявления "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу.Многие комментаторы заметили, что реакция Евросоюза на решение российской компании, связанное с задержкой турбины компании Siemens, выглядит нелогичной."А зачем ныть? Западу же больше не нужен российский газ! Почему они не соответствуют своим словам?" — поинтересовался Tartampion56."ЕС хотел сыграть по-крупному со своими глупыми санкциями. Не удивляйтесь ответному давлению. ЕС представляет опасность для европейцев. Его нужно реформировать, убрав всю политическую часть", — заявил в комментариях Grand largue."Почему наши лидеры жалуются, ведь они этого и хотели, верно? Более того, это же не проблема, рядовой гражданин скоро получит привилегию пользоваться американским газом в пять раз дороже российского газа", — сыронизировал Thybrim."Петля затягивается в Германии, где будет взрыв промышленных банкротств. А также он перекинется на Нидерланды, которые больше не смогут отапливать теплицы, которыми покрыта страна. С ЕС покончено", — написала Yolanta."Исторически сложилось так, что санкции против страны никогда не работали в долгосрочной перспективе. Особенно против нации с огромными ресурсами. Видимо, в Европе руководители не знают этой мелочи", — отметил ErnestRenan."Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.
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европа, германия, газпром, франция, siemens, евросоюз, северный поток, в мире
13:45 26.07.2022 (обновлено: 14:17 26.07.2022)
 
Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России

Читатели Le Figaro высмеяли ЕС после снижения поставок газа по "Северному потоку"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий на газокомпрессорной станции "Портовая"
Рабочий на газокомпрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рабочий на газокомпрессорной станции "Портовая"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на возмущение европейских властей после объявления "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу.
Многие комментаторы заметили, что реакция Евросоюза на решение российской компании, связанное с задержкой турбины компании Siemens, выглядит нелогичной.
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"А зачем ныть? Западу же больше не нужен российский газ! Почему они не соответствуют своим словам?" — поинтересовался Tartampion56.
"ЕС хотел сыграть по-крупному со своими глупыми санкциями. Не удивляйтесь ответному давлению. ЕС представляет опасность для европейцев. Его нужно реформировать, убрав всю политическую часть", — заявил в комментариях Grand largue.
"Смешные наши гении... Они громко кричат, что будут бойкотировать российские продажи с заведомой целью "вызвать крах российской экономики", а потом удивляются после этой угрозы-бравады, что другая сторона не выполняет строго и добровольно график сворачивания производства", — заметил пользователь Steak-frites.
"Почему наши лидеры жалуются, ведь они этого и хотели, верно? Более того, это же не проблема, рядовой гражданин скоро получит привилегию пользоваться американским газом в пять раз дороже российского газа", — сыронизировал Thybrim.

"Ну нормально. Лично я поступил бы так же. Воображать иначе — признак большой наивности. Франция никогда не должна была связываться с санкциями… А тем более Германия!" — считает dutch.

"Петля затягивается в Германии, где будет взрыв промышленных банкротств. А также он перекинется на Нидерланды, которые больше не смогут отапливать теплицы, которыми покрыта страна. С ЕС покончено", — написала Yolanta.
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"Исторически сложилось так, что санкции против страны никогда не работали в долгосрочной перспективе. Особенно против нации с огромными ресурсами. Видимо, в Европе руководители не знают этой мелочи", — отметил ErnestRenan.
"Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.
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