https://ria.ru/20220726/gaz-1805022929.html

В Ирландии заявили о недостаточности снижения потребления газа для зимы

В Ирландии заявили о недостаточности снижения потребления газа для зимы - РИА Новости, 26.07.2022

В Ирландии заявили о недостаточности снижения потребления газа для зимы

Предложенной программы снижения потребления газа на 15%, скорее всего, будет недостаточно для ЕС, чтобы пройти отопительный сезон на фоне сокращения поставок из РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:21

2022-07-26T13:21

2022-07-26T13:21

экономика

ирландия

россия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

газпром

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Предложенной программы снижения потребления газа на 15%, скорее всего, будет недостаточно для ЕС, чтобы пройти отопительный сезон на фоне сокращения поставок из РФ, заявил министр транспорта Ирландии Имон Райан.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров. Также она предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на те же 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Пятнадцати процентов, скорее всего, будет недостаточно, учитывая, что Россия объявила о дальнейшем снижении поставок газа через "Северный поток 1". Но это лучше, чем вообще не иметь его (газа - ред.)", - заявил Райан, отвечая на вопросы журналистов перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.Райан добавил, что несмотря на то, что Ирландия физически не зависит российских трубопроводов, политическая ситуация в Европе все равно повлияла на цены на энергоносители в стране. По его словам, отказ от российского газа будет жестом солидарности со стороны Ирландии.Накануне "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности газопровода.Предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения потребления так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805021392.html

https://ria.ru/20220726/ekonomiya-1804959212.html

ирландия

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экономика, ирландия, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, газпром, северный поток, урсула фон дер ляйен, природный газ