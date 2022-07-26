https://ria.ru/20220726/gaz-1804914890.html

Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин

Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин - РИА Новости, 26.07.2022

Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток 1" нет, турбина... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:04

2022-07-26T00:04

2022-07-26T00:04

экономика

россия

германия

европа

газпром

siemens

евросоюз

роберт хабек

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток 1" нет, турбина Siemens готова к передаче России.Ранее Газпром сообщил, что снизит со вторника прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток 1" вдвое - с 40% до 20% мощности прокачки. Министерство экономики ФРГ отмечало, что не располагает информацией о наличии технических причин для снижения поставок. Компания Siemens заявляла, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений.По словам вице-канцлера, российское руководство якобы "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин", растут цены и неопределенность. "Этому мы противопоставляем сплоченность и последовательность действий. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы хорошо пройти эту (предстоящую) зиму", - указал Хабек.Ранее Газпром отмечал, что в очередной раз запросил у Siemens документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятий из их санкционных режимов для возврата в Россию турбины после ее ремонта, а со своей стороны компания по условиям контракта не должна предоставлять дополнительных обязательств для получения этого двигателя."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804892851.html

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экономика, россия, германия, европа, газпром, siemens, евросоюз, роберт хабек