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Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин - РИА Новости, 26.07.2022
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Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин
Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин - РИА Новости, 26.07.2022
Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток 1" нет, турбина... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:04
2022-07-26T00:04
экономика
россия
германия
европа
газпром
siemens
евросоюз
роберт хабек
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток 1" нет, турбина Siemens готова к передаче России.Ранее Газпром сообщил, что снизит со вторника прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток 1" вдвое - с 40% до 20% мощности прокачки. Министерство экономики ФРГ отмечало, что не располагает информацией о наличии технических причин для снижения поставок. Компания Siemens заявляла, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений.По словам вице-канцлера, российское руководство якобы "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин", растут цены и неопределенность. "Этому мы противопоставляем сплоченность и последовательность действий. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы хорошо пройти эту (предстоящую) зиму", - указал Хабек.Ранее Газпром отмечал, что в очередной раз запросил у Siemens документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятий из их санкционных режимов для возврата в Россию турбины после ее ремонта, а со своей стороны компания по условиям контракта не должна предоставлять дополнительных обязательств для получения этого двигателя."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, россия, германия, европа, газпром, siemens, евросоюз, роберт хабек
00:04 26.07.2022
 
Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин

Вице-канцлер ФРГ Хабек не видит в снижении прокачки российского газа технических причин

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток 1" нет, турбина Siemens готова к передаче России.
Ранее Газпром сообщил, что снизит со вторника прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток 1" вдвое - с 40% до 20% мощности прокачки. Министерство экономики ФРГ отмечало, что не располагает информацией о наличии технических причин для снижения поставок. Компания Siemens заявляла, что транспортировка турбины "может начаться немедленно", все документы есть, кроме разрешения на импорт в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что заявления о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства. Он подчеркивал, что Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует ее энергетическую безопасность, а снижение объемов прокачки является последствиями европейских ограничений.
"Нет никаких технических причин для снижения поставок. Турбина готова к экспорту в Россию", - сказал Хабек агентству DPA. Он отметил, что все документы готовы, но якобы "Россия отказывается выдать ввозные документы". "Россия нарушает договоры и перекладывает вину на других", - заявил Хабек.
По словам вице-канцлера, российское руководство якобы "пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин", растут цены и неопределенность. "Этому мы противопоставляем сплоченность и последовательность действий. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы хорошо пройти эту (предстоящую) зиму", - указал Хабек.
Ранее Газпром отмечал, что в очередной раз запросил у Siemens документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятий из их санкционных режимов для возврата в Россию турбины после ее ремонта, а со своей стороны компания по условиям контракта не должна предоставлять дополнительных обязательств для получения этого двигателя.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 20:06
Европейцы призвали включить "Северный поток — 2" из-за нехватки газа
 
ЭкономикаРоссияГерманияЕвропаГазпромSiemensЕвросоюзРоберт Хабек
 
 
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