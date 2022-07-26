https://ria.ru/20220726/fotosessiya-1805208968.html

Зеленский с женой снялись для Vogue

Зеленский с женой снялись для Vogue - РИА Новости, 26.07.2022

Зеленский с женой снялись для Vogue

Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue, пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T23:32

2022-07-26T23:32

2022-07-26T23:35

владимир зеленский

энни лейбовиц

елена зеленская

лондон

украина

vogue

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue, пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает издание в своем аккаунте в Instagram*."Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж... Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио (журналистка издания Atlantic, бывший корреспондент New York Times – ред.)... об их браке... и мечтах о будущем Украины", - пишет Vogue.На кадрах со съемок фотосессии видно, что Владимир Зеленский участвует в постановке кадра и позирует вместе с женой. Видеоролик демонстрирует, как Елена Зеленская готовится к съемкам. В качестве фона для фотосессии были выбраны кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где его супруга позировала с украинскими солдатами.Лейбовиц является обладательницей Медали столетия от Королевского фотографического общества в Лондоне, а также Ордена искусств и литературы, присуждаемого французским правительством. Среди наиболее известных работ Лейбовиц числятся фотографии Елизаветы II, Деми Мур, Вупи Голдберг, совместный снимок Джона Леннона и Йоко Оно и многие другие.* Соцсеть запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220720/pvo-1803873498.html

лондон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, энни лейбовиц, елена зеленская, лондон, украина, vogue