Рейтинг@Mail.ru
Зеленский с женой снялись для Vogue - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/fotosessiya-1805208968.html
Зеленский с женой снялись для Vogue
Зеленский с женой снялись для Vogue - РИА Новости, 26.07.2022
Зеленский с женой снялись для Vogue
Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue, пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:32
2022-07-26T23:35
владимир зеленский
энни лейбовиц
елена зеленская
лондон
украина
vogue
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/68/1555796884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0321fa11004abe29682b64db92980442.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue, пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает издание в своем аккаунте в Instagram*."Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж... Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио (журналистка издания Atlantic, бывший корреспондент New York Times – ред.)... об их браке... и мечтах о будущем Украины", - пишет Vogue.На кадрах со съемок фотосессии видно, что Владимир Зеленский участвует в постановке кадра и позирует вместе с женой. Видеоролик демонстрирует, как Елена Зеленская готовится к съемкам. В качестве фона для фотосессии были выбраны кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где его супруга позировала с украинскими солдатами.Лейбовиц является обладательницей Медали столетия от Королевского фотографического общества в Лондоне, а также Ордена искусств и литературы, присуждаемого французским правительством. Среди наиболее известных работ Лейбовиц числятся фотографии Елизаветы II, Деми Мур, Вупи Голдберг, совместный снимок Джона Леннона и Йоко Оно и многие другие.* Соцсеть запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220720/pvo-1803873498.html
лондон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/68/1555796884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d6447b0f897a9248ba46fd9ce63650e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, энни лейбовиц, елена зеленская, лондон, украина, vogue
23:32 26.07.2022 (обновлено: 23:35 26.07.2022)
 
Зеленский с женой снялись для Vogue

Зеленский и его жена приняли участие в фотосессии для журнала Vogue

© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
 Владимир Зеленский и его жена Елена - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский и его жена Елена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue, пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает издание в своем аккаунте в Instagram*.
"Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж... Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио (журналистка издания Atlantic, бывший корреспондент New York Times – ред.)... об их браке... и мечтах о будущем Украины", - пишет Vogue.
На кадрах со съемок фотосессии видно, что Владимир Зеленский участвует в постановке кадра и позирует вместе с женой. Видеоролик демонстрирует, как Елена Зеленская готовится к съемкам. В качестве фона для фотосессии были выбраны кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где его супруга позировала с украинскими солдатами.
Лейбовиц является обладательницей Медали столетия от Королевского фотографического общества в Лондоне, а также Ордена искусств и литературы, присуждаемого французским правительством. Среди наиболее известных работ Лейбовиц числятся фотографии Елизаветы II, Деми Мур, Вупи Голдберг, совместный снимок Джона Леннона и Йоко Оно и многие другие.
* Соцсеть запрещена в России как экстремистская
Жена президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 19:03
Жена Зеленского попросила системы ПВО у США
 
Владимир ЗеленскийЭнни ЛейбовицЕлена ЗеленскаяЛондонУкраинаVogue
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала