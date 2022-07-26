23:32 26.07.2022 (обновлено: 23:35 26.07.2022)
Зеленский с женой снялись для Vogue
Зеленский и его жена приняли участие в фотосессии для журнала Vogue
© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский и его жена Елена. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue, пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, сообщает издание в своем аккаунте в Instagram*.
"Для специальной цифровой обложки Энни Лейбовиц фотографирует Елену Зеленскую, когда она и ее муж... Владимир Зеленский рассказывают писательнице Рейчел Донадио (журналистка издания Atlantic, бывший корреспондент New York Times – ред.)... об их браке... и мечтах о будущем Украины", - пишет Vogue.
На кадрах со съемок фотосессии видно, что Владимир Зеленский участвует в постановке кадра и позирует вместе с женой. Видеоролик демонстрирует, как Елена Зеленская готовится к съемкам. В качестве фона для фотосессии были выбраны кабинет Зеленского, а также аэропорт Антонов в Гостомеле, где его супруга позировала с украинскими солдатами.
Лейбовиц является обладательницей Медали столетия от Королевского фотографического общества в Лондоне, а также Ордена искусств и литературы, присуждаемого французским правительством. Среди наиболее известных работ Лейбовиц числятся фотографии Елизаветы II, Деми Мур, Вупи Голдберг, совместный снимок Джона Леннона и Йоко Оно и многие другие.
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