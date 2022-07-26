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В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы - РИА Новости, 26.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220726/forma-1804966130.html
В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы
В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы - РИА Новости, 26.07.2022
В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы
В Тверской области в августе стартует выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:12
2022-07-26T11:12
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в августе стартует выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.К 1 августа будут сформированы итоговые списки получателей бесплатной школьной формы в Тверской области. Выдачу комплектов одежды планируют начать с 10 августа.Выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей реализуется в области по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография". Форма выдается без учета уровня дохода.Впервые в новом учебном году решением глава регионакомплекты школьной формы предоставят всем учащимся из больших семей – с 1 по 11 классы. До этого форму выдавали только детям с 1 по 5 классы. Решение принято по просьбе многодетных родителей."Мы со своей стороны стараемся обеспечить развитие направления по поддержке многодетных семей Тверской области. Важно, что в регионе сохранилась тенденция создания больших семей", – процитировали в пресс-службе слова главы региона.В 2020 году школьной формой были обеспечены 11,7 тысячи учащихся, в 2021 году – 13 тысяч.
https://ria.ru/20220719/shkoly-1803518964.html
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общество, игорь руденя, тверская область
11:12 26.07.2022
 

В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Школьная ярмарка. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в августе стартует выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
К 1 августа будут сформированы итоговые списки получателей бесплатной школьной формы в Тверской области. Выдачу комплектов одежды планируют начать с 10 августа.
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Выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей реализуется в области по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография". Форма выдается без учета уровня дохода.
Впервые в новом учебном году решением глава регионакомплекты школьной формы предоставят всем учащимся из больших семей – с 1 по 11 классы. До этого форму выдавали только детям с 1 по 5 классы. Решение принято по просьбе многодетных родителей.
"Мы со своей стороны стараемся обеспечить развитие направления по поддержке многодетных семей Тверской области. Важно, что в регионе сохранилась тенденция создания больших семей", – процитировали в пресс-службе слова главы региона.
В 2020 году школьной формой были обеспечены 11,7 тысячи учащихся, в 2021 году – 13 тысяч.
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