https://ria.ru/20220726/forma-1804966130.html

В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы

В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы - РИА Новости, 26.07.2022

В Тверской области в августе начнут выдачу бесплатной школьной формы

В Тверской области в августе стартует выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:12

2022-07-26T11:12

2022-07-26T11:12

тверская область

общество

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в августе стартует выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.К 1 августа будут сформированы итоговые списки получателей бесплатной школьной формы в Тверской области. Выдачу комплектов одежды планируют начать с 10 августа.Выдача бесплатной школьной формы детям из многодетных семей реализуется в области по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография". Форма выдается без учета уровня дохода.Впервые в новом учебном году решением глава регионакомплекты школьной формы предоставят всем учащимся из больших семей – с 1 по 11 классы. До этого форму выдавали только детям с 1 по 5 классы. Решение принято по просьбе многодетных родителей."Мы со своей стороны стараемся обеспечить развитие направления по поддержке многодетных семей Тверской области. Важно, что в регионе сохранилась тенденция создания больших семей", – процитировали в пресс-службе слова главы региона.В 2020 году школьной формой были обеспечены 11,7 тысячи учащихся, в 2021 году – 13 тысяч.

https://ria.ru/20220719/shkoly-1803518964.html

https://ria.ru/20220720/sportsmeny-stipendiaty-1803813535.html

тверская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь руденя, тверская область