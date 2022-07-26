https://ria.ru/20220726/evropa-1805165456.html

Express: Европу ждет "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома"

Express: Европу ждет "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 26.07.2022

Express: Европу ждет "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома"

Европа погрузится в "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" о сокращении транзита по "Северному потоку". Об этом пишет обозреватель британской газеты... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:46

2022-07-26T18:46

2022-07-26T20:38

экономика

германия

siemens

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Европа погрузится в "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" о сокращении транзита по "Северному потоку". Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Чарли Брэдли.В середине июня российский энергетический гигант сократил прокачку топлива по магистрали примерно до 40 процентов мощности из-за задержки возвращения из ремонта турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить восстановленный агрегат в Германию для его дальнейшей передачи Москве. "Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины, вследствие чего поставки по трубопроводу с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть упадут до 20 процентов от номинальной мощности.Как пишет колумнист, из-за этого Германия оказалась на грани рецессии, а остальные страны континента испытывают на себе существенное давление из-за дефицита и роста стоимости энергоресурса. По его словам, Великобритания также опасается блэкаутов, спровоцированных энергетическим кризисом.Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент страны Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804892851.html

https://ria.ru/20220726/neft-1805138028.html

германия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, германия, siemens, газпром, северный поток, россия