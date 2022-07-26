https://ria.ru/20220726/evakuatsiya-1805206610.html

В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек

В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек - РИА Новости, 26.07.2022

В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек

Почти 24,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T22:51

2022-07-26T22:51

2022-07-26T23:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Почти 24,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 490 человек, в том числе 3 767 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 872 257 человек, из которых 455 977 — дети", — сказал он.

https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html

донбасс

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика