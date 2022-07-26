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В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/evakuatsiya-1805206610.html
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек - РИА Новости, 26.07.2022
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек
Почти 24,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:51
2022-07-26T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Почти 24,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 490 человек, в том числе 3 767 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 872 257 человек, из которых 455 977 — дети", — сказал он.
https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
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в мире, донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
22:51 26.07.2022 (обновлено: 23:27 26.07.2022)
 
В Россию из Донбасса за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек

В Россию из Донбасса и с Украины за сутки эвакуировали около 24,5 тысячи человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области
Пункт пропуска Вериговка-Чугуновка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Пункт пропуска "Вериговка-Чугуновка" в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Почти 24,5 тысячи человек за сутки эвакуировалось в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 490 человек, в том числе 3 767 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 872 257 человек, из которых 455 977 — дети", — сказал он.
Беженцы из Рубежного в школе города Старобельска - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 19:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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