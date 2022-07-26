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СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться - РИА Новости, 26.07.2022
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СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться
Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:11
2022-07-26T04:11
в мире
япония
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей, передает телеканал NHK.Так, согласно сообщению телеканала, рекомендация вынесена для 2333 человек, проживающих в городе Косай префектуры Сидзуока на побережье лагунного озера Хамана.Рекомендацию об эвакуации также получили более 189,5 тысячи жителей города Ханамацу в этой же префектуре.В регионе установлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, что является рекомендацией эвакуироваться в безопасные районы, пока это возможно.Согласно данным Главного метеорологического агентства, за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 миллиметров осадков.
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в мире, япония
04:11 26.07.2022
 
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться

NHK: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за риска оползней

© AP Photo / Shizuoka PrefectureПрефектура Сидзуока, к юго-западу от Токио
Префектура Сидзуока, к юго-западу от Токио - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Shizuoka Prefecture
Префектура Сидзуока, к юго-западу от Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей, передает телеканал NHK.
Так, согласно сообщению телеканала, рекомендация вынесена для 2333 человек, проживающих в городе Косай префектуры Сидзуока на побережье лагунного озера Хамана.
Рекомендацию об эвакуации также получили более 189,5 тысячи жителей города Ханамацу в этой же префектуре.
В регионе установлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, что является рекомендацией эвакуироваться в безопасные районы, пока это возможно.
Согласно данным Главного метеорологического агентства, за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 миллиметров осадков.
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