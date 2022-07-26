https://ria.ru/20220726/evakuatsiya-1804922616.html

СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться

СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться

Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T04:11

2022-07-26T04:11

2022-07-26T04:11

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япония

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей, передает телеканал NHK.Так, согласно сообщению телеканала, рекомендация вынесена для 2333 человек, проживающих в городе Косай префектуры Сидзуока на побережье лагунного озера Хамана.Рекомендацию об эвакуации также получили более 189,5 тысячи жителей города Ханамацу в этой же префектуре.В регионе установлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, что является рекомендацией эвакуироваться в безопасные районы, пока это возможно.Согласно данным Главного метеорологического агентства, за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20220627/gruziya-1798473228.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония