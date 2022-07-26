https://ria.ru/20220726/evakuatsiya-1804922616.html
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться
Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:11
2022-07-26T04:11
2022-07-26T04:11
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япония
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей, передает телеканал NHK.Так, согласно сообщению телеканала, рекомендация вынесена для 2333 человек, проживающих в городе Косай префектуры Сидзуока на побережье лагунного озера Хамана.Рекомендацию об эвакуации также получили более 189,5 тысячи жителей города Ханамацу в этой же префектуре.В регионе установлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, что является рекомендацией эвакуироваться в безопасные районы, пока это возможно.Согласно данным Главного метеорологического агентства, за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 миллиметров осадков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
СМИ: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться
NHK: в Японии более 190 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за риска оползней
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости.
Более 190 тысяч человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей, передает
телеканал NHK.
Так, согласно сообщению телеканала, рекомендация вынесена для 2333 человек, проживающих в городе Косай префектуры Сидзуока на побережье лагунного озера Хамана.
Рекомендацию об эвакуации также получили более 189,5 тысячи жителей города Ханамацу в этой же префектуре.
В регионе установлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, что является рекомендацией эвакуироваться в безопасные районы, пока это возможно.
Согласно данным Главного метеорологического агентства, за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 миллиметров осадков.