https://ria.ru/20220726/elektrichestvo-1804989263.html

Греция предложит ЕС новую модель цены на электричество

Греция предложит ЕС новую модель цены на электричество - РИА Новости, 26.07.2022

Греция предложит ЕС новую модель цены на электричество

Греция на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза представит свои предложения по снижению потребления газа и по новой европейской электрической... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:18

2022-07-26T12:18

2022-07-26T12:18

кириакос мицотакис

урсула фон дер ляйен

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АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. Греция на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза представит свои предложения по снижению потребления газа и по новой европейской электрической модели, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас по прибытии в Брюссель на встречу.По его словам, страны союза пошлют "послание единства и солидарности" на фоне ситуации с газом из РФ. "Мы уверены, что мы придем к решению, которое будет наилучшим образом соответствовать нуждам и особенностям каждого государства - члена ЕС, оно поможет нам снизить потребления газа для снижения энергетической зависимости от российского газа", - сказал Скрекас."Мы также проанализируем предложения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о новом требовании механизма по сокращению (по потреблению). Мы предложим некоторые инициативы по снижению потребления газа в энергетической промышленности", - сообщил министр.По его словам, он также представит греческое предложение по новой европейской электрической модели, которая будет лучше подсчитывать реальную цену электричества, без привязки цены на электричество к цене газа.Скрекас сказал, что европейцы всегда стоят вместе. "Мы в Греции многое сделали для снижения потребления газа в этом году по сравнению с предыдущим годом. Так что я думаю, что эта цель может быть достижима", - сказал он.По его словам, конечно, газ нужен для производства электричества в чрезвычайных условиях, например, если будет опасность блэкаута. "Но если мы учтем все особенности стран-членов, мы сможем согласиться в урегулировании, которое будет служить главной цели – снизить потребление газа таким образом, что не будет поставлена под угрозу социальная сплоченность и производственная база Европы", - сказал Скрекас. С другой стороны, добавил он, так будет снижена зависимость от российского газа.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов кубометров при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.

https://ria.ru/20220726/krizis-1804924510.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1804969907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кириакос мицотакис, урсула фон дер ляйен, греция, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, европа