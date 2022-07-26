https://ria.ru/20220726/ekvador-1804920155.html

В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек

В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек - РИА Новости, 26.07.2022

В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек

Пассажирский автобус перевернулся и сгорел к востоку от столицы Эквадора, в результате погибли девять человек, включая ребенка, и еще 14 получили травмы,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T02:22

2022-07-26T02:22

2022-07-26T02:22

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эквадор

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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся и сгорел к востоку от столицы Эквадора, в результате погибли девять человек, включая ребенка, и еще 14 получили травмы, сообщило издание Comercio."Автобус кооператива Путумайо съехал с дороги и перевернулся. Сотрудники экстренных служб прибыли на место для оказания помощи раненым и транспортировки 9 погибших, включая 5 женщин, 3 мужчин и 1 младенца", - говорится в материале издания со ссылкой на региональную пожарную службу.Потерпевший аварию автобус следовал по маршруту Лаго-Агрио — Санто-Доминго-де-лос-Чачилас. В результате ДТП различные травмы получили 14 человек.

https://ria.ru/20220725/dominikana-1804691606.html

эквадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эквадор