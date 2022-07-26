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В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек - РИА Новости, 26.07.2022
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В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек
В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек - РИА Новости, 26.07.2022
В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек
Пассажирский автобус перевернулся и сгорел к востоку от столицы Эквадора, в результате погибли девять человек, включая ребенка, и еще 14 получили травмы,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T02:22
2022-07-26T02:22
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся и сгорел к востоку от столицы Эквадора, в результате погибли девять человек, включая ребенка, и еще 14 получили травмы, сообщило издание Comercio."Автобус кооператива Путумайо съехал с дороги и перевернулся. Сотрудники экстренных служб прибыли на место для оказания помощи раненым и транспортировки 9 погибших, включая 5 женщин, 3 мужчин и 1 младенца", - говорится в материале издания со ссылкой на региональную пожарную службу.Потерпевший аварию автобус следовал по маршруту Лаго-Агрио — Санто-Доминго-де-лос-Чачилас. В результате ДТП различные травмы получили 14 человек.
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в мире, эквадор
02:22 26.07.2022
 
В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек

В Эквадоре в ДТП с пассажирским автобусом погибли девять человек, еще 14 получили травмы

© AFP 2022 / CUENCA FIRE DEPARTMENTСкорая помощь, Эквадор
Скорая помощь, Эквадор - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / CUENCA FIRE DEPARTMENT
Скорая помощь, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся и сгорел к востоку от столицы Эквадора, в результате погибли девять человек, включая ребенка, и еще 14 получили травмы, сообщило издание Comercio.
"Автобус кооператива Путумайо съехал с дороги и перевернулся. Сотрудники экстренных служб прибыли на место для оказания помощи раненым и транспортировки 9 погибших, включая 5 женщин, 3 мужчин и 1 младенца", - говорится в материале издания со ссылкой на региональную пожарную службу.
Автомобиль полиции Доминиканы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 05:55
В Доминикане автобус с туристами попал в ДТП, четыре человека погибли
Потерпевший аварию автобус следовал по маршруту Лаго-Агрио — Санто-Доминго-де-лос-Чачилас. В результате ДТП различные травмы получили 14 человек.
 
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