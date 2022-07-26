https://ria.ru/20220726/ekonomiya-1804959212.html
В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа
В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа - РИА Новости, 26.07.2022
В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа
Польша выступает за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва журналистам,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:55
2022-07-26T10:55
2022-07-26T10:55
россия
москва
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
польша
анна москва
природный газ
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ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Польша выступает за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва журналистам, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран Евросоюза."Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан", - сказала Москва."Нам сегодня не нужны никакие ограничения. Хранилища полные, поставки газа реализуются", - добавила она.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов кубометров при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804857044.html
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россия, москва, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, польша, анна москва, природный газ
В Польше заявили о желании самостоятельно решать вопросы экономии газа
Польша хочет, чтобы страны Евросоюза самостоятельно решали вопросы экономии газа
ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Польша выступает за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва журналистам, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран Евросоюза.
"Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан", - сказала Москва.
"Нам сегодня не нужны никакие ограничения. Хранилища полные, поставки газа реализуются", - добавила она.
Ранее в ЕК
отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России
, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов кубометров при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.
Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС
. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
.
Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.