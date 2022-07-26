https://ria.ru/20220726/dopobekty-1805158949.html

В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты

В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты - РИА Новости, 26.07.2022

В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты

В Тверской области в госпрограмму "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" включены дополнительные объекты, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:15

2022-07-26T18:15

2022-07-26T18:15

тверская область

общество

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в госпрограмму "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.Объем финансирования государственной программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" увеличен в 2022 году на 1,3 миллиарда рублей из средств федерального и областного бюджета. Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области.Так, в программу включено строительство дороги с путепроводом в створе улицы Фрунзе в Твери. Протяжность объекта - 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра. Работы по возведению путепровода, включая проектную документацию, запланированы в 2022-2024 годах. Данный объект будет возведен до начала работ на "Горбатом мосту" в Твери, который будет реконструирован в рамках реализации проекта по строительству Западного моста.Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в районе улицы Фрунзе станет альтернативой проезда по "Горбатому мосту" и, в том числе, обеспечит дополнительную транспортную доступность медицинского кластера в Заволжье, включающего областную клиническую больницу, перинатальный центр и строящуюся ДОКБ.Также в госпрограмму включено строительство подъездов к инвестиционным площадкам – к промышленной зоне "Боровлево" и заводу по производству продуктов питания "Орион", а также реконструкция моста через реку Старчонка в Старице.

https://ria.ru/20220715/blagoustroystvo-1802807277.html

тверская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, игорь руденя, тверская область