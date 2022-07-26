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В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты - РИА Новости, 26.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220726/dopobekty-1805158949.html
В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты
В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты - РИА Новости, 26.07.2022
В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты
В Тверской области в госпрограмму "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" включены дополнительные объекты, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:15
2022-07-26T18:15
тверская область
общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в госпрограмму "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.Объем финансирования государственной программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" увеличен в 2022 году на 1,3 миллиарда рублей из средств федерального и областного бюджета. Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области.Так, в программу включено строительство дороги с путепроводом в створе улицы Фрунзе в Твери. Протяжность объекта - 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра. Работы по возведению путепровода, включая проектную документацию, запланированы в 2022-2024 годах. Данный объект будет возведен до начала работ на "Горбатом мосту" в Твери, который будет реконструирован в рамках реализации проекта по строительству Западного моста.Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в районе улицы Фрунзе станет альтернативой проезда по "Горбатому мосту" и, в том числе, обеспечит дополнительную транспортную доступность медицинского кластера в Заволжье, включающего областную клиническую больницу, перинатальный центр и строящуюся ДОКБ.Также в госпрограмму включено строительство подъездов к инвестиционным площадкам – к промышленной зоне "Боровлево" и заводу по производству продуктов питания "Орион", а также реконструкция моста через реку Старчонка в Старице.
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общество, игорь руденя, тверская область
18:15 26.07.2022
 

В дорожную программу Тверской области 2022 года включены допобъекты

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДороги в Тверской области
Дороги в Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Дороги в Тверской области. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 26 июл – РИА Новости. В Тверской области в госпрограмму "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" включены дополнительные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Объем финансирования государственной программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" увеличен в 2022 году на 1,3 миллиарда рублей из средств федерального и областного бюджета. Решение об этом принято во вторник на заседании правительства Тверской области.
Так, в программу включено строительство дороги с путепроводом в створе улицы Фрунзе в Твери. Протяжность объекта - 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра. Работы по возведению путепровода, включая проектную документацию, запланированы в 2022-2024 годах. Данный объект будет возведен до начала работ на "Горбатом мосту" в Твери, который будет реконструирован в рамках реализации проекта по строительству Западного моста.
"Мы обещали жителям улиц Фрунзе и Паши Савельевой в Твери, что они смогут попадать в Комсомольскую рощу по безопасным переходам через Октябрьскую железную дорогу. При реализации проекта это будет предусмотрено", – отметил глава региона Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по завершении заседания.
Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в районе улицы Фрунзе станет альтернативой проезда по "Горбатому мосту" и, в том числе, обеспечит дополнительную транспортную доступность медицинского кластера в Заволжье, включающего областную клиническую больницу, перинатальный центр и строящуюся ДОКБ.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 17:11Тверская область
Руденя: при благоустройстве важно сохранять исторический облик территорий
Также в госпрограмму включено строительство подъездов к инвестиционным площадкам – к промышленной зоне "Боровлево" и заводу по производству продуктов питания "Орион", а также реконструкция моста через реку Старчонка в Старице.
 
Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверская область
 
 
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