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Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:19
2022-07-26T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 - н.п. Невельское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.05 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), украина, красногоровка
17:19 26.07.2022 (обновлено: 17:35 26.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли три района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 - н.п. Невельское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.05 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКрасногоровка
 
 
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