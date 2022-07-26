https://ria.ru/20220726/donetsk-1805137689.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:19

2022-07-26T17:19

2022-07-26T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 - н.п. Невельское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.05 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220726/donbass-1805115899.html

донецк (днр)

украина

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, красногоровка