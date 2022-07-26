https://ria.ru/20220726/donetsk-1805137689.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:19
2022-07-26T17:19
2022-07-26T17:35
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив по городу 20 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 - н.п. Невельское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.00 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.05 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), украина, красногоровка
17:19 26.07.2022 (обновлено: 17:35 26.07.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли три района Донецка