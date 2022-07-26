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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/donetsk-1805123288.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 16.20 мск снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:47
2022-07-26T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 (совпадает с мск) - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
16:47 26.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск снова обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 (совпадает с мск) - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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