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Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/donetsk-1804940336.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:44
2022-07-26T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
киев
нато
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220726/obstrel-1804934560.html
https://ria.ru/20220726/donbass-1804940495.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
киев
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, киев, нато
09:44 26.07.2022 (обновлено: 10:02 26.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять снарядов по трем районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Вчера, 09:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Отмечается, что в 9.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Вчера, 09:47Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКиевНАТО
 
 
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