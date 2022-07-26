09:44 26.07.2022 (обновлено: 10:02 26.07.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять снарядов по трем районам Донецка
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 9.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.