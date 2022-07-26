https://ria.ru/20220726/donetsk-1804940336.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:44

2022-07-26T09:44

2022-07-26T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

нато

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1804934560.html

https://ria.ru/20220726/donbass-1804940495.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, киев, нато