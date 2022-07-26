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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 8.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:50
2022-07-26T08:50
2022-07-26T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
08:50 26.07.2022 (обновлено: 08:55 26.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра