https://ria.ru/20220726/donetsk-1804932823.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 8.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:50

2022-07-26T08:50

2022-07-26T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.35 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина