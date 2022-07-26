https://ria.ru/20220726/donetsk-1804924990.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T06:09
2022-07-26T06:09
2022-07-26T06:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка