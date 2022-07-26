https://ria.ru/20220726/donetsk-1804924990.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T06:09

2022-07-26T06:09

2022-07-26T06:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220726/neftebaza-1804924094.html

донецкая народная республика

украина

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина