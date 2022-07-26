https://ria.ru/20220726/donbass-1805115899.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное

Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:30

2022-07-26T16:30

2022-07-26T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) - н.п. Николаевка Вторая – н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 15:20 - н.п. Клещеевка – н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Также, как сообщили в представительстве, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому. Кроме того, по Горловке выпущено еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а по Доломитному - 15 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.

https://ria.ru/20220726/donbass-1805089034.html

https://ria.ru/20220726/kherson-1805093502.html

горловка

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол