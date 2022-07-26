Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку и Доломитное "Градом" и снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Горловке и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) - н.п. Николаевка Вторая – н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 15:20 - н.п. Клещеевка – н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также, как сообщили в представительстве, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому. Кроме того, по Горловке выпущено еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а по Доломитному - 15 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.