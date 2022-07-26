https://ria.ru/20220726/donbass-1805089034.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска за час выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Александровке и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:06
2022-07-26T15:06
2022-07-26T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Александровке и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:15 - н.п. Марьинка (западная) – н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 14:15 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Ранее во вторник при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка ранение получил мирный житель.
https://ria.ru/20220726/obstrel-1805083210.html
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Александровке пять мин и пять снарядов