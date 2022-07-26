Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 26 мин и шесть снарядов по трем населенным пунктам
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 26 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 11.10 и 11.15 мск со стороны населенного пункта Красногоровка были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. По ним украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 12 мин калибром 120 миллиметров соответственно, а по поселку Александровка в 10.55 было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.