https://ria.ru/20220726/donbass-1804988548.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:16

2022-07-26T12:16

2022-07-26T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 26 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.10 и 11.15 мск со стороны населенного пункта Красногоровка были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. По ним украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 12 мин калибром 120 миллиметров соответственно, а по поселку Александровка в 10.55 было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220726/donetsk-1804940336.html

https://ria.ru/20220726/donbass-1804940495.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)