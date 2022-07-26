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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/donbass-1804988548.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:16
2022-07-26T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 26 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.10 и 11.15 мск со стороны населенного пункта Красногоровка были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. По ним украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 12 мин калибром 120 миллиметров соответственно, а по поселку Александровка в 10.55 было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220726/donetsk-1804940336.html
https://ria.ru/20220726/donbass-1804940495.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)
12:16 26.07.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 26 мин и шесть снарядов по трем населенным пунктам

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 26 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) - н.п. Розовка – н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Отмечается, что в 11.10 и 11.15 мск со стороны населенного пункта Красногоровка были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. По ним украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 12 мин калибром 120 миллиметров соответственно, а по поселку Александровка в 10.55 было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)
 
 
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