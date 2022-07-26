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Ульяновская область подпишет соглашение с Лутугинским районом ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
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Ульяновская область подпишет соглашение с Лутугинским районом ЛНР
Ульяновская область подпишет соглашение с Лутугинским районом ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
Ульяновская область подпишет соглашение с Лутугинским районом ЛНР
Ульяновская область оказывает помощь Лутугинскому району ЛНР, готовится соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:51
2022-07-26T11:51
ульяновская область
луганская народная республика
в мире
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Ульяновская область оказывает помощь Лутугинскому району ЛНР, готовится соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона."Ульяновская область оказывает помощь в восстановлении территорий ЛНР. Что важно, работа ведется без привлечения средств облбюджета. Как заявил (губернатор Ульяновской области Алексей - ред.) Русских, сейчас готовится соглашение о сотрудничестве нашего региона с подшефным Лутугинским районом", - говорится в сообщении.В Лутугинском районе ЛНР проживает 60 тысяч человек, в настоящее время на территории работают четыре специалиста из Ульяновской области.
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ульяновская область
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ульяновская область, луганская народная республика, в мире
11:51 26.07.2022
 
Ульяновская область подпишет соглашение с Лутугинским районом ЛНР

Ульяновская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Лутугинским районом ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид Лисичанска
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Ульяновская область оказывает помощь Лутугинскому району ЛНР, готовится соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"Ульяновская область оказывает помощь в восстановлении территорий ЛНР. Что важно, работа ведется без привлечения средств облбюджета. Как заявил (губернатор Ульяновской области Алексей - ред.) Русских, сейчас готовится соглашение о сотрудничестве нашего региона с подшефным Лутугинским районом", - говорится в сообщении.
В Лутугинском районе ЛНР проживает 60 тысяч человек, в настоящее время на территории работают четыре специалиста из Ульяновской области.
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