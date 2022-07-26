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Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР
Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022
Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР
Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина провёл организационное... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:42
2022-07-26T11:42
2022-07-26T12:16
специальная военная операция на украине
политика
юрий швыткин
андрей картаполов
казбек тайсаев
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина провёл организационное совещание по закреплению за депутатами Госдумы районов и городов республики - за парламентариями закрепят те районы, в которых они уже ведут работу, передает его слова думская пресс-служба.Ранее Володин рассказал, что Госдума и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в районах республики, за которыми они будут закреплены."Депутатов, изъявивших желание участвовать в решении вопросов граждан, проживающих в ЛНР, больше, чем количество районов. В этой связи принято решение учитывать в закреплении за депутатами Государственной думы тех районов и городов ЛНР, в которых они уже ведут практическую работу", - уточнил Водолацкий.Как уточняется в сообщении, разговор шёл об организации приема граждан в республиках, а также работы по решению проблем жителей и по оказанию гуманитарной помощи. В совещании приняли участие 39 депутатов, представляющие разные фракции: Юрий Швыткин, Андрей Картаполов, Казбек Тайсаев, Яна Лантратова, Иван Сухарев и другие.
https://ria.ru/20220725/svyaz-1804862135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, юрий швыткин, андрей картаполов, казбек тайсаев, луганская народная республика, госдума рф
11:42 26.07.2022 (обновлено: 12:16 26.07.2022)
Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР
Депутат Водолацкий рассказал, какие районы ЛНР закрепят за российскими парламентариями