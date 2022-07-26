https://ria.ru/20220726/donbass-1804976025.html

Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР

Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР - РИА Новости, 26.07.2022

Водолацкий рассказал, как российские парламентарии будут работать в ЛНР

Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина провёл организационное... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:42

2022-07-26T11:42

2022-07-26T12:16

специальная военная операция на украине

политика

юрий швыткин

андрей картаполов

казбек тайсаев

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина провёл организационное совещание по закреплению за депутатами Госдумы районов и городов республики - за парламентариями закрепят те районы, в которых они уже ведут работу, передает его слова думская пресс-служба.Ранее Володин рассказал, что Госдума и Народный совет ЛНР договорились о том, что российские депутаты будут вести прием граждан в районах республики, за которыми они будут закреплены."Депутатов, изъявивших желание участвовать в решении вопросов граждан, проживающих в ЛНР, больше, чем количество районов. В этой связи принято решение учитывать в закреплении за депутатами Государственной думы тех районов и городов ЛНР, в которых они уже ведут практическую работу", - уточнил Водолацкий.Как уточняется в сообщении, разговор шёл об организации приема граждан в республиках, а также работы по решению проблем жителей и по оказанию гуманитарной помощи. В совещании приняли участие 39 депутатов, представляющие разные фракции: Юрий Швыткин, Андрей Картаполов, Казбек Тайсаев, Яна Лантратова, Иван Сухарев и другие.

https://ria.ru/20220725/svyaz-1804862135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, юрий швыткин, андрей картаполов, казбек тайсаев, луганская народная республика, госдума рф